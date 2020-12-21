21 Aralık Nar Kırma Ritüeli Nedir? Saat Kaçta Kırılır? Nar Kırma Duası Ne?
2020 yılının en çok konuşulan günlerinden biri olan 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilen nar kırma ritüelini ne olduğu merak ediliyor. Bu sene Satürn ve Jüpiter’in bir araya gelecek olmasından dolayı uzun süre gündemde kalan ve kış gündönümünde gerçekleştirilen nar kırma ritüelinin nasıl yapıldığı merak ediliyor.
21 Aralık Nar Kırma Ritüeli Nedir? Saat Kaçta Kırılır? Nar Kırma Duası Ne? Kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri olan nar kırma ritüelinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak konusu olmaktadır. Gece süresinin 14 saati geçtiği 21 Aralık tarihinde yapılan nar kırma ritüeli narın kırıldığı yere bereket getireceği inancı ile yapılmaktadır. Ev ya da iş yerinin kapısında poşet içindeki narın kırılması ile gerçekleştirilen ritüelde o yere bolluk, bereket ve güzel enerji geleceğine inanılır.
Nar Kırma Ritüeli Hangi Bölgenin İnancıdır?
Bolluk, bereket ve doğurganlık gibi pozitif anlamları olan nar kırma ritüeli birçok farklı bölgede uygulanmaktadır. Bereketin simgesi olarak görülen narın tarihi Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Antik Yunan’da doğurganlığın önemli temsillerinden biri olan nar Eski Mısır medeniyeti için de önemli simgelerden biridir. Eski Mısır’da din adamlarının yaşam tanesi olarak değerlendirdikleri nar taneleri yaşamın simgesi olarak görülmektedir. Çok eski tarihlere dayanan nar kırma ritüeli sonrasında toplumların kaynaşması ile çok farklı bölgelere yayılmıştır. 21 aralık günü Türkiye’nin birçok yerinde gerçekleştirilen nar kırma ritüeli, başka ülke ve bölgelerde de oldukça yaygındır.
21 Ara 2020 - 16:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.