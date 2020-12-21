Ankarakart'a HES Kodu Nasıl Tanımlanır? Ankarakart HES Kodu Nasıl Yüklenir? ABB HES Kodu Yükleme Ekranı...
Covid-19 vaka sayılarının giderek artmaya devam ettiği ve salgının her geçen gün daha riskli hale geldiği bu süreçte tüm ülkede alınan önlem kararlarının yanı sıra il hıfzıssıhha kurulları da ilerin özgün durumlarına ve altyapı seçeneklerine göre farklı önlem kararları almaya devam ediyor.
Ankarakart'a HES Kodu Nasıl Tanımlanır? Ankarakart HES Kodu Nasıl Yüklenir? ABB HES Kodu Yükleme Ekranı... Vaka sayısında en çok artışın görüldüğü kalabalık illerden biri olan Ankara’da da toplu taşımalarda HES kodu kullanılması kararı alınmıştı. Ankara’da yaklaşık 2 aydır devam eden toplu taşımada HES kodu kullanımı ile ilgili vatandaşlar tanımlama işlemini nasıl gerçekleştireceklerini araştırmaya devam ediyor.
Ankarakart’a HES Kodu Nasıl Yüklenir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulanmaya başlanan HES kodu yükleme işleminin nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar güvenlikli şekilde toplu taşıma araçlarını kullanmak ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yardımcı olmak için nasıl HES kodu tanımlaması yapacaklarını araştırıyor. www.ankarakart.com.tr adresi üzerinden yapılan HES kodu tanımlama işlemi için öncelikle “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu alınması gerekmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.