Ankarakart'a HES Kodu Nasıl Tanımlanır? Ankarakart HES Kodu Nasıl Yüklenir? ABB HES Kodu Yükleme Ekranı... Vaka sayısında en çok artışın görüldüğü kalabalık illerden biri olan Ankara’da da toplu taşımalarda HES kodu kullanılması kararı alınmıştı. Ankara’da yaklaşık 2 aydır devam eden toplu taşımada HES kodu kullanımı ile ilgili vatandaşlar tanımlama işlemini nasıl gerçekleştireceklerini araştırmaya devam ediyor.

Ankarakart’a HES Kodu Nasıl Yüklenir?



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulanmaya başlanan HES kodu yükleme işleminin nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar güvenlikli şekilde toplu taşıma araçlarını kullanmak ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yardımcı olmak için nasıl HES kodu tanımlaması yapacaklarını araştırıyor. www.ankarakart.com.tr adresi üzerinden yapılan HES kodu tanımlama işlemi için öncelikle “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu alınması gerekmektedir.