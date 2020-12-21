Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ara 2020 - 16:46 G: 21 Ara 2020 - 18:46

Murat Dalkılıç Yeni Aşkını Sadakatsiz Dizisinde Buldu! Hande Erçel... Yeni Aşkı...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile beraberliğinde adından sık sık söz ettirdi. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabında da zaman zaman paylaşımlarda bulunan Murat Dalkılıç, magazin gündemine bomba gibi düşüyordu. Uzun bir süre önce Hande Erçel’le ayrılan ünlü şarkıcı, sessizliğini koruyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ki yaptığı değişiklik herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hande Erçel ile beraberliğine uzun bir süre önce nokta koyan Murat Dalkılıç, magazin dünyasında sessizliğe bürünmüştü. Fakat o davranışı beraberinde yeni bir iddiayı getirdi. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında ki o değişim ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra yeni aşkını Sadakatsiz dizisinde bulduğu iddia edildi. Bu haberin yayınlanmasının ardından konu hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Murat Dalkılıç’ın hayran kitlesi olayın doğru olup olmadığını merak etmeye başladı.

Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinde birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, büyük bir dikkat çekmişti. Bunun ardından Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıktı. Bu davranışı ile magazin dünyasının altını üstüne getiren Murat Dalkılıç tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes neden böyle bir davranışta bulunduğunu merak ederken ortaya yeni aşk iddiaları atıldı. Ardından Murat Dalkılıç’ın takipçileri konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi. Söz konusu haberin ardından magazin gündemi, ünlü şarkıcı ile beraber çalkalanmaya başladı.

21 Ara 2020 - 16:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisinden Ayrılıyor! Düşen Reytinglerden Mi? Yeni Dizi ile Anlaşmasını Yaptı! mask
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisinden Ayrılıyor! Düşen Reytinglerden Mi? Yeni Dizi ile Anlaşmasını Yaptı!
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak! mask
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak!
Şarkıcı Edis ile Aybüke Albere Çektikleri Video ile Şok Etti! Yayından Kaldırılan Videoda Birbirlerinin Kalçalarına Vurdular, Kucağına… mask
Şarkıcı Edis ile Aybüke Albere Çektikleri Video ile Şok Etti! Yayından Kaldırılan Videoda Birbirlerinin Kalçalarına Vurdular, Kucağına…
Coşkun Sabah Resmen Meydan Okudu: Boşuna Uğraşmayın, Bunu Yapın Tam 1 Milyon Dolar Tazminat Ödeyeceğim! mask
Coşkun Sabah Resmen Meydan Okudu: Boşuna Uğraşmayın, Bunu Yapın Tam 1 Milyon Dolar Tazminat Ödeyeceğim!
Ünlü Şarkıcı Lerzan Mutlu’yu Resmen Çılgına Çevirdiler! Takipçisinden Gelen Soru Sonrası Küplere Bindi! Sen Aptal… mask
Ünlü Şarkıcı Lerzan Mutlu’yu Resmen Çılgına Çevirdiler! Takipçisinden Gelen Soru Sonrası Küplere Bindi! Sen Aptal…
Nurgül Yeşilçay’ın İtirafları Gündemi Salladı! Hemcinsinden Küfür Yiyecek Kadar Neler Yaptın Sen Nurgül? mask
Nurgül Yeşilçay’ın İtirafları Gündemi Salladı! Hemcinsinden Küfür Yiyecek Kadar Neler Yaptın Sen Nurgül?
Kefaret Dizisinin Zeynep’i Nurgül Yeşilçay Yaşıyla Olay Oldu! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Nurgül Yeşilçay… mask
Kefaret Dizisinin Zeynep’i Nurgül Yeşilçay Yaşıyla Olay Oldu! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Nurgül Yeşilçay…
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak… mask
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız! mask
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız!
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız! mask
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun! mask
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!
Xiaomi Milyonlarca Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı! Kimse O Modeli Satın Almak İstemiyor… O Modeli Olanlar Yandı! mask
Xiaomi Milyonlarca Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğrattı! Kimse O Modeli Satın Almak İstemiyor… O Modeli Olanlar Yandı!
Kamuya ve Özel Sektöre Personel Alımları Duyuruldu! Binlerce Memur Alımı Gerçekleşecek… Hemen Başvurun! mask
Kamuya ve Özel Sektöre Personel Alımları Duyuruldu! Binlerce Memur Alımı Gerçekleşecek… Hemen Başvurun!
Kuruluş Osman Dizisi Bu İsimden Sonra Ya Yeniden Doğacak Ya Final Yapacak! Gümbür Gümbür Geliyor! Mucize Filminden… mask
Kuruluş Osman Dizisi Bu İsimden Sonra Ya Yeniden Doğacak Ya Final Yapacak! Gümbür Gümbür Geliyor! Mucize Filminden…
ŞOK Marketlerde Raflar Yıkıldı! Müşteriler Hızını Alamadı, Elindekini Kasaya Yetiştirmek İsteyenler Birbirlerini... mask
ŞOK Marketlerde Raflar Yıkıldı! Müşteriler Hızını Alamadı, Elindekini Kasaya Yetiştirmek İsteyenler Birbirlerini...
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak! mask
Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL