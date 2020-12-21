Çukur Dizisinin Aliço’su Yeni Bir Aşka Yelken Mi Açıyor? Hikayesi Baştan Yazılacak...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, yeni sezonuyla beraber eski sezonlarında olduğu gibi heyecanlı sahnelere yer veriyor. Bunun yanı sıra dizinin kadrosuna gelen yeni isimler, diziye çok daha farklı bir boyut kazandırdı. Dizinin kadrosuna yeni sezonda Mustafa Avkıran, İrem Sak, Barış Arduç, Nejat İşler gibi ünlü isimler dahil oldu. Son derece başarılı kariyer hayatları ile diziye dahil olan oyuncular dizide yeni aksiyonların yaşanmasına vesile oldu. Dizinin kadrosuna dahil olan isimlerin yanı sıra diziye veda eden isimler ise izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Diziye gelecek olan yeni isim ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Ekranların sevilen dizisi Çukur ’un başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin başlayan yeni sezonunda, Erdenet ailesi Koçovalılar’la olan mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana dizide meydana gelen sahneler, izleyici kitlesini heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna dahil olan isimlerin ise ardı arkası kesilmiyor. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından dizinin kadrosuna yeni bir ismin dahil olacağı belirtildi. Ardından izleyici kitlesi gelecek olan oyuncunun kim olduğunu merak etmeye başladı.