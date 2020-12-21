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- 21 Ara 2020 - 19:58 G: 21 Ara 2020 - 20:08

Fiat Egea Modeli İçin Çılgına Çevirecek Kampanyayı Duyurdu! Fiyatları Yarıya İndirdi...

Yeni yıla sayılı günler kala son model araç fiyatlarında yeni kampanyalar gündeme gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci içerisinde araba fiyatlarındaki artışlar birçok kişinin yeni araba hayalini suya düşürdü. Vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmeye başlarken fiyatları görenler gözlerine inanamadı. İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatları ile başa baş ilerliyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bu nedenle farklı markaların Aralık ayına özel avantajlı kampanyaları gündeme geldi. Fiat Egea modellerinde vatandaşlara sunulan yılsonu özel fırsatlar gündeme gelmeye devam ediyor. 123 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılara sunulan Fiat Egea modellerinde 24 ay vadeli yüzde 1,49 faiz oranı ile 123 bin 900 TL kredi ile satın alabiliyor.

Aralık ayı sonu indirimleri ile gündeme gelen Fiat Egea Sedan otomatik vites versiyonu da alıcıların beğenisine sunuluyor. Bunların yanı sıra Fiat 500X SUV ve Fiat 500 L modelinde özel avantajlı indirimler kampanyada yerini alıyor. Yılsonuna kadar geçerli kampanyalar kapsamında özel indirimler ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

21 Ara 2020 - 19:58 Ankara- Yaşam

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