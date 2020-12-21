Fiat Egea Modeli İçin Çılgına Çevirecek Kampanyayı Duyurdu! Fiyatları Yarıya İndirdi...

Bu nedenle farklı markaların Aralık ayına özel avantajlı kampanyaları gündeme geldi. Fiat Egea modellerinde vatandaşlara sunulan yılsonu özel fırsatlar gündeme gelmeye devam ediyor. 123 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılara sunulan Fiat Egea modellerinde 24 ay vadeli yüzde 1,49 faiz oranı ile 123 bin 900 TL kredi ile satın alabiliyor.

Aralık ayı sonu indirimleri ile gündeme gelen Fiat Egea Sedan otomatik vites versiyonu da alıcıların beğenisine sunuluyor. Bunların yanı sıra Fiat 500X SUV ve Fiat 500 L modelinde özel avantajlı indirimler kampanyada yerini alıyor. Yılsonuna kadar geçerli kampanyalar kapsamında özel indirimler ile alıcıların beğenisine sunuluyor.