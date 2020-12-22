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- 22 Ara 2020 - 16:39 G: 22 Ara 2020 - 16:46

Bağkur Prim Borcu Nasıl Silinir? E Devletten Bağkur Sildirme Nasıl Yapılır?

Bir süredir konuşulan Torba Kanunu’nun resmi gazetede yayınlanmasının ardından birçok kişi Bağkur prim borcu yapılandırma ve dondurma işlemleri için araştırmaya yapmaya başladı. Torba Kanunu ile Bağkurlular için de dondurma işlemi hayata geçmiş oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bağkur Prim Borcu Nasıl Silinir? E Devletten Bağkur Sildirme Nasıl Yapılır? Bağkurlu vatandaşlar kanunda yer verilen söz konusu haklardan yararlanmak için gerçekleştirmeleri gereken işlemleri merak ediyor. Vatandaşın devlete olan borçlarını yapılandırmasını mümkün kılan bu yasa ile binlerce Bağkurlu kişiye de emekli olabilme fırsatı gelmiş oldu. Bağkurlu vatandaşlar bu forsatı değerlendirmek için Bağkur prim borcu sildirme işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor.

Bağkur Borcu Sildirecek Olan Vatandaşların Başvuru Yapması Gerekiyor Mu?

Bağkur borcunu sildirmek isteyen vatandaşların borçlarını sildirmek için önce başvuru yapması gerekecek. E-devlet üzerinden sildirme işlemi gerçekleştirmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekecek.

22 Ara 2020 - 16:39 - E-Devlet Haberleri

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