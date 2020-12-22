Bağkur Prim Borcu Nasıl Silinir? E Devletten Bağkur Sildirme Nasıl Yapılır? Bağkurlu vatandaşlar kanunda yer verilen söz konusu haklardan yararlanmak için gerçekleştirmeleri gereken işlemleri merak ediyor. Vatandaşın devlete olan borçlarını yapılandırmasını mümkün kılan bu yasa ile binlerce Bağkurlu kişiye de emekli olabilme fırsatı gelmiş oldu. Bağkurlu vatandaşlar bu forsatı değerlendirmek için Bağkur prim borcu sildirme işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor.

Bağkur Borcu Sildirecek Olan Vatandaşların Başvuru Yapması Gerekiyor Mu?



Bağkur borcunu sildirmek isteyen vatandaşların borçlarını sildirmek için önce başvuru yapması gerekecek. E-devlet üzerinden sildirme işlemi gerçekleştirmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekecek.