7 Soruda Corona Virüsünün Yeni Türü Nedir? Koronavirüste En başa mı dönüyoruz

6 Soruda Corona Virüsünün Yeni Türü... Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de görüldüğü açıklanan ve birçok başka ülkede de vakaların olduğu anlaşılan mutasyona uğrayan Covid-19 virüsü panik yarattı. Uzun zamandır devam eden ve küresel bir kriz olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında çözüme çok az kaldığı düşünülürken ve salgının ortadan kalkması beklenirken, mutasyon haberlerinin ortaya çıkmaya başlaması tüm dünyada ciddi bir panik dalgası yarattı

Mutasyona uğramış virüs hakkında birçok şey merak edilirken, virüs insanlara “En başa mı dönüyoruz” sorusunu da sordurttu. Covid-19 sürecinin başka bir aşamaya doğru evrildiği bugünlerde yeni tip virüs hakkında birçok farklı soru gündeme geliyor.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğramasından dolayı tüm dünyada artan endişe insanların kafasını karıştırdı. Birçok kişi virüsün yayılma hızından endişe ederken, aynı zamanda Covid-19 aşılarının virüs üzerinde etkili olup olmayacağı da tartışılmaya başlandı.

Peter Openshaw: Mutasyona Uğramış Virüs Ciddiye Alınmalı

Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış hali olan virüs dünyada ciddi bir panik yarattı. Virüsün daha öncede farklı mutasyonlara uğradığı bilindiği için kimi insanlarda bu kadar endişe etmeye gerek olup olmadığını sorguladı. Yeni tip virüsün yarattığı panik hakkında İngiltere’de deneysel tıp profesörü olan Peter Openshaw açıklama yaptı. Openshaw, yeni tip virüsün İngiltere’deki yoğun bakımların yeniden dolma sebebi olduğunu belirttiği konuşmasında yayılma hızına dikkat çekerek, endişelerin haklı olduğunu ve virüsün bu şekil değiştirmesinin diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.

Mutasyona Uğrayan Virüs %70 Daha Bulaşıcı

Virüs hakkında en çok merak edilen konulardan ve sorgulanan durumlardan biri de Covid-19 virüsünün daha öncede mutasyon geçirmiş olduğu ve bu kadar panik yaratmadığı ile ilgili oldu. Bu konuda birçok uzman ürkütücü olan şeyin yeni tip virüsün bulaşma hızı olduğunu belirtti. Covid-19 virüsünün kendisinden %40 ile %70 oranında daha fazla bulaşıcı olduğunu belirtilen mutasyona uğramış virüs son derece tehlikeli

Covid-19 Aşıları Yeni Tip Virüste Etkili Olacak Mı?

İnsanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni tip virüs üzerinde Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı olmaya devam ediyor. Birçok uzman ise aşıların mutasyona uğramış Covid-19 üzerinde etkili olmayacağına dair bir belirti görülmediğini açıkladı.