Ankara Çankaya’da temizlik işinde de tasarruf
Çankaya Belediyesi çevre dostu mini çöp toplama ve süpürme araçlarıyla hem enerji hem zaman tasarrufu sağlıyor.
Çankaya Belediyesi çöp toplama ve süpürme işinde kullandığı çevre dostu tasarruflu araçlarla bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor.
Çankaya Belediyesi kent merkezi ve yoğun yaya bölgelerinde faaliyet gösteren elektrikli ve dizel mini çöp toplama ve süpürge araçlarıyla önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Mini araçlar tasarruf sağlamanın yanında araç ve yaya yoğunluğu olan bölgelerde hareket kabiliyetleriyle de toplama ve temizleme işlerinin hızlı yapılmasını sağlıyorlar. Özellikle yaya yoğunluklu ticari bölgelerde çöpün birikmesine izin vermeyen 1 tonluk araçlar çöp kamyonlarına aktarma yaparak atıkların bölgeden uzaklaştırılmasını da hızlandırıyorlar.
Tasarruf ve hizmet kalitesinin önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Karbon salınımı olmayan çevre dostu 4 mini çöp toplama aracının yanı sıra 5 adet yeni model düşük tüketimli dizel aracı da bir süre önce hizmete sokan belediyemiz Türkiye’nin en büyük ilçesinde Çankayalılar için hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.
23 Ara 2020 - 13:13 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.