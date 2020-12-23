23 Ara 2020 - 13:23 Güncelleme: 23 Ara 2020 - 13:24
Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, göğsünden silahla vurulduğu tespit edilen F.K'nin (34) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis, bölgede yaptığı incelemede tabanca ele geçirdi.
F.K'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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# Osmaniye, polis, Şüpheli Ölüm, sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.