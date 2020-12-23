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- 23 Ara 2020 - 13:23 G: 23 Ara 2020 - 13:24

Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, göğsünden silahla vurulduğu tespit edilen F.K'nin (34) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, bölgede yaptığı incelemede tabanca ele geçirdi.

F.K'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

23 Ara 2020 - 13:23 AA Osmaniye- Asayiş

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