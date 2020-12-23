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- 23 Ara 2020 - 15:50 G: 23 Ara 2020 - 16:06

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncu Oktay Kaynarca’nın sevgilisi olduğu bilinen Gizem Acar, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Daha önce beraber objektiflere takılan ikilinin ilişkileri hakkındaki ayrıntılar ve Gizem Acar’ın kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Gizem Acar’ın yaşı ve mesleği gibi bilgiler izleyenler tarafından araştırılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran ve her hafta performansı ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca son dönemde hem ekranlardaki başarısı hem de kız arkadaşı ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Dizideki performansı ile her hafta salı günleri sosyal medyada gündem olan başarılı oyuncu, son günlerde özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz hafta katıldığı İbo Show programında neşeli tavırları ile dikkat çeken Oktay Kaynarca’nın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gizem Acar hakkında da birçok ayrıntı merak edilmeye başladı. Özel hayatı hakkında çok fazla açıklama yapmayan Oktay Kaynarca’nın ne zamandır Gizem Acar ile beraber olduğu, Gizem Acar’ın kim olduğu, mesleği ve yaşı gibi ayrıntılar ünlü oyuncunun hayranları tarafından merak ediliyor.

23 Ara 2020 - 15:50 - Biyografi

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