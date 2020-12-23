EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran ve her hafta performansı ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca son dönemde hem ekranlardaki başarısı hem de kız arkadaşı ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Dizideki performansı ile her hafta salı günleri sosyal medyada gündem olan başarılı oyuncu, son günlerde özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz hafta katıldığı İbo Show programında neşeli tavırları ile dikkat çeken Oktay Kaynarca’nın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gizem Acar hakkında da birçok ayrıntı merak edilmeye başladı. Özel hayatı hakkında çok fazla açıklama yapmayan Oktay Kaynarca’nın ne zamandır Gizem Acar ile beraber olduğu, Gizem Acar’ın kim olduğu, mesleği ve yaşı gibi ayrıntılar ünlü oyuncunun hayranları tarafından merak ediliyor.