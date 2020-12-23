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- 23 Ara 2020 - 16:04 G: 23 Ara 2020 - 16:12

Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Öykü Çelik insanlar tarafından merak edilmeye başladı. Survivor 2021 kadrosunda olacağına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Uzun zamandır televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer alan Çelik’in Survivor’a katılıp katılmayacağı ise belli değil.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? Yakın zamanda ekrana gelmesi beklenen Survivor programının yeni sezon yarışmacıları arasında Öykü Çelik’in de ismi geçiyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın Cemal Hünal açıklamasından sonra yeni sezonun diğer yarışmacıları merak edildi. Yeni sezonda yarışmada olacak isimlerden birinin de Öykü Çelik olacağı iddiası da gündeme geldi.

Öykü Çelik Kimdir?

13 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Öykü Çelik, sinema ve televizyon oyuncusudur. Babası futbol antrenörü olan ünlü oyuncu Bilkent Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’ne girmiştir. Üniversite yıllarında geçirdiği bir kaza sonucu eğitimi yarım kalan Öykü Çelik, sonrasında özel tiyatro dersleri almıştır. Zorlu bir tedavi sürecinden sonra tiyatro alanında kendisini yetiştirmeye devam eden Çelik ilk olarak Selena dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Bugüne kadar birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu bir röportajında aslında oyuncu olmak gibi bir düşüncesi olmadığını, lise yıllarında bir arkadaşının ısrarı ile gittiği tiyatro kursundan sonra oyuncu olmak istediğini söylemiştir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu bugüne kadar birçok yapımda rol almıştır.

23 Ara 2020 - 16:04 - Biyografi

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