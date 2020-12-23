Hercai Günü Değişti Mi? Hercai Yeni Bölüm Hangi Günler Yayınlanıyor? ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, son zamanların en sevilen dizileri arasında yer aldı. Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Hercai dizisi hakkında ortaya çıkan değişiklik ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. İzleyici kitlesi böyle bir kararın neden verildiğini araştırmaya başladı. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Hercai dizisinin gün değişikliği iddiaları sosyal medyanın altını üstüne getirdi…

Hercai Dizisi Başarılı Oyuncu Kadrosu

ATV’de yayınlanan Hercai dizisi, yayın hayatından bu yana geniş kitleler tarafından izleniyordu. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Hercai dizisinin başrollerine ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü hayat veriyor. Bunun yanı sıra kadroda yer alan başarılı oyuncular arasında Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Serdar Özer, İlay Erkök, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan ve Macit Sonkan gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Gerek kadrosunda bulunan oyuncuları ve gerekse başarılı senaryosu ile izleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Hercai dizisi, son zamanlarda yapılan değişikliklerin ardından gündeme bomba gibi düştü.

Bunun yanı sıra büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinde meydana gelen değişiklik izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Bunun ardından herkes dizide meydana gelen değişikliği merak etmeye başladı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin gününün değişeceği öne sürüldü. Söz konusu haberin ardından izleyici kitlesi konu hakkında detaylı bir araştırma içerisine girdi. Ardından konu hakkında araştırma yapan seyirci, yeni bir detayla daha karşı karşıya kaldı.

Başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Hercai dizisinin gün değişikliği yapacak olması, izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Bunun ardından dizinin izleyicisi konu hakkında detaylı bir araştırma yaparak dizinin hangi güne alındığını araştırmaya başladı. Dizide meydana gelecek olan gün değişikliğinin nedenini merak eden seyirci, haberin detaylarını inceledi. Dizi hakkında başka bir olayın ortaya çıkması da izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi.

Hercai Günü Değişti Mi? Hercai Yeni Bölüm Hangi Günler Yayınlanıyor?

ATV ekranlarında cuma günü yayınlanan Hercai dizisinde meydana gelene gün değişikliği izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Ardından herkes dizinin neden böyle bir değişim yaptığını araştırmaya başladı. Cuma günü yayınlanan Hercai dizisinin yeni günü pazar günü olarak iddia edildi. Bunun yanı sıra pazar günleri yayın hayatına devam edecek olan dizi hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Üç sezondur izleyici kitlesi ile buluşan Hercai dizisi düşen reytinglerin ardından durumu toparlamak için gün değişikliği kararı aldı. 52. bölümü ile seyirci karşısına çıkan Hercai dizisinin, 53. bölüm fragmanı yayınlanacak fakat 1 Ocak 2021 tarihine kadar yeni bölümü yayınlanmayacak. Hercai dizisi yayınlanan son bölümünün ardından 3 hafta ara verecek. Bilgileri duyan izleyici kitlesi ise dizinin yayınlanmayacak olmasına büyük bir üzüntü duydu.

Ekranların en gözde dizileri arasında yer alan Hercai dizisi, son zamanlarda reytinglerinde düşüş yaşamıştı. Bunun ardından dizide gün değişikliği kararı alındı. Cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi artık pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak. Fakat 1 Ocak 2021 tarihine kadar da yeni bölümü yayınlanmayacak. Cuma günlerinin birbirinden rekabet dolu dizileri ile çakışan Hercai son çare olarak gün değişikliği yaptı.