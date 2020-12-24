Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Ara 2020 - 13:18 G: 24 Ara 2020 - 13:51

Ankara Mamak’ta yollar açık

Yılın ilk karının Başkent’te düşmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yılın ilk karının Başkent’te düşmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı. Mamak’ın yüksek kesimlerinden biri olan ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirerek olası aksaklıkları giderdi. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik veren ekipler, Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumunda ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Amacımız Mamaklı vatandaşlarımızın günlük hayatını aksamadan devam ettirebilmesini sağlamak” dedi.

100 araçlık hizmet filosu

Kışın yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için 64 mahallede 4 adet 4x4 kar küreme, 12 kamyon, 10 kamyon tuzlama, 14 adet kazıyıcı- yükleyici kepçe, 2 loder,4 greyder, 54 kamyon, kamyonet, 5 kaldırım küreme aracından oluşan kar ve buzla mücadele filosu meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazır kıta olarak görev bekleyecek. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.

24 Ara 2020 - 13:18 Ankara/ Mamak- Belediyeler

# MAMAK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Mamaklı muhtarlara yeni yıl sürprizi mask
Ankara Mamaklı muhtarlara yeni yıl sürprizi
Ankara Mamak'ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi mask
Ankara Mamak'ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi
Ankara Mamak'ta Kentsel Dönüşüm için düğmeye basıldı mask
Ankara Mamak'ta Kentsel Dönüşüm için düğmeye basıldı
Yaşlı kadının imdadına Mamak Belediyesi yetişti mask
Yaşlı kadının imdadına Mamak Belediyesi yetişti
Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı mask
Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti mask
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor mask
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek mask
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek
Ankara Mamak Bebek Kütüphanesi’nde Ödünç Kitap Dönemi mask
Ankara Mamak Bebek Kütüphanesi’nde Ödünç Kitap Dönemi
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Sincan’da karla mücadele ekipleri 7/24 sahada mask
Ankara Sincan’da karla mücadele ekipleri 7/24 sahada
Ankara Keçiören’de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı mask
Ankara Keçiören’de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı
Başkent’e Yılın İlk Karı Düştü: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda mask
Başkent’e Yılın İlk Karı Düştü: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
Ankara Sincan’a 3 adet yüzme havuzu geliyor mask
Ankara Sincan’a 3 adet yüzme havuzu geliyor
Ankara Yenimahalle’de kar mesaisi mask
Ankara Yenimahalle’de kar mesaisi
Ankara Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor  mask
Ankara Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor 
Ankara Mamaklı muhtarlara yeni yıl sürprizi mask
Ankara Mamaklı muhtarlara yeni yıl sürprizi
Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den İronili Çöp Tepkisi mask
Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den İronili Çöp Tepkisi
Ankara Keçiören Belediyesi'nden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden altı ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti
Ankara Mamak'ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi mask
Ankara Mamak'ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Sincan’da karla mücadele ekipleri 7/24 sahada mask
Ankara Sincan’da karla mücadele ekipleri 7/24 sahada
Masterchef Emir Bu Sefer Annesiyle Şaşırttı! Bu Gerçek Ortalığı Yakıp Yıkacak! Meğer Emir’in Annesi… mask
Masterchef Emir Bu Sefer Annesiyle Şaşırttı! Bu Gerçek Ortalığı Yakıp Yıkacak! Meğer Emir’in Annesi…
Ankara Keçiören’de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı mask
Ankara Keçiören’de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı
Başkent’e Yılın İlk Karı Düştü: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda mask
Başkent’e Yılın İlk Karı Düştü: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu!
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor! mask
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL