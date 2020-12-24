Ankara Mamak’ta yollar açık
Yılın ilk karının Başkent’te düşmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı.
Yılın ilk karının Başkent’te düşmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi çalışmalara başladı. Mamak’ın yüksek kesimlerinden biri olan ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirerek olası aksaklıkları giderdi. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik veren ekipler, Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumunda ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Amacımız Mamaklı vatandaşlarımızın günlük hayatını aksamadan devam ettirebilmesini sağlamak” dedi.
100 araçlık hizmet filosu
Kışın yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için 64 mahallede 4 adet 4x4 kar küreme, 12 kamyon, 10 kamyon tuzlama, 14 adet kazıyıcı- yükleyici kepçe, 2 loder,4 greyder, 54 kamyon, kamyonet, 5 kaldırım küreme aracından oluşan kar ve buzla mücadele filosu meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazır kıta olarak görev bekleyecek. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.
24 Ara 2020 - 13:18 Ankara/ Mamak- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.