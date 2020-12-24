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- 24 Ara 2020 - 14:06 G: 24 Ara 2020 - 14:32

Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya “Kaya” şoku! Yasak Elma dizisinde Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, hatırlanacağı üzere diziden ayrılmıştı. 42 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Yasak Elma’ya yeniden döneceği konuşulurken, Barış Kılıç resmen çalım atarak rotayı farklı diziye kırdı!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! Kulislerden alınan bilgilere göre Yasak Elma’ya dönmeyecek olan Barış Kılıç, tercihini Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz’den yana kullandı.

Kanal D ekranlarında kısa sürede fenomen haline gelen ve her bölümü ile sosyal medyada yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosunu da yeni transferler ile genişlemeye devam ediyor.

24 Ara 2020 - 14:06 - Dizi Haberleri

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