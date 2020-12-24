Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz!
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya “Kaya” şoku! Yasak Elma dizisinde Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, hatırlanacağı üzere diziden ayrılmıştı. 42 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Yasak Elma’ya yeniden döneceği konuşulurken, Barış Kılıç resmen çalım atarak rotayı farklı diziye kırdı!
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! Kulislerden alınan bilgilere göre Yasak Elma’ya dönmeyecek olan Barış Kılıç, tercihini Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz’den yana kullandı.
Kanal D ekranlarında kısa sürede fenomen haline gelen ve her bölümü ile sosyal medyada yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosunu da yeni transferler ile genişlemeye devam ediyor.
24 Ara 2020 - 14:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.