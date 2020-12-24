Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! Kulislerden alınan bilgilere göre Yasak Elma’ya dönmeyecek olan Barış Kılıç, tercihini Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz’den yana kullandı.

Kanal D ekranlarında kısa sürede fenomen haline gelen ve her bölümü ile sosyal medyada yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosunu da yeni transferler ile genişlemeye devam ediyor.