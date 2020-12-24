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- 24 Ara 2020 - 14:52 G: 24 Ara 2020 - 15:02

Başkent’e Yılın İlk Karı Düştü: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda

Ankara’ya yılın ilk karının yağmasının ardından Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, yılın ilk karının yağdığı Başkent’te teyakkuza geçti. Ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde tuzlama çalışmaları yürüten ekiplerin, araç konumları ve nerede çalıştıkları “ankara.bel.tr” adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Merkez ve ilçelerde yeni günün ilk saatlerinden öğlene kadar toplam 308 araç ve 662 personel karla mücadele için sahada yoğun bir mesai harcadı.

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) harekete geçerek, kar ve buzla mücadele için ekipleri sahada görevlendirdi. Fen İşleri ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, yağış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı etkin mücadele gerçekleştirdi.

KAR KÜREME ARAÇLARI SAHADA

Konya, Eskişehir, İstanbul ve Samsun Yolu başta olmak üzere ana arterler ile bulvar ve caddelerde konuşlanan Büyükşehir ekipleri, merkez ve ilçelerde buzlanmaya karşı tuzlama ve kar temizliği çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ekipleri, yayaların can güvenliği için özellikle kaldırım ve üst geçitlerde elle ve temizlik araçlarıyla kar küreme çalışması yaparken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de yollarda tuzlama ve kar temizliği çalışmalarını sürdürdü. Tuzlama aracı, el ekibi, greyder kar küreme, avant mini iş makineleri ve JSB Hidromek olmak üzere merkez ve ilçelerde toplam 308 karla mücadele aracı görev yaptı.

7/24 ARAÇ TAKİBİ

Sahada kar ve buzla mücadelesini toplam 662 personel ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal medya üzerinden ya da Başkent 153’e ilettiği tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri sıkıntılı bölgelere anlık olarak yönlendirdi.

Geçtiğimiz yıl yeni bir uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının yakından takip edilebilmesi için “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘Karla Mücadele Araç Takip’ noktalarını canlı olarak yayınladı. Vatandaşlar cep telefonları ya da internet üzerinden online olarak Büyükşehir Belediyesine ait karla mücadele araçlarının konumlarını ve nerede çalıştıklarını yakından takip etti.

24 Ara 2020 - 14:52 Ankara- Belediyeler

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