Ankara Keçiören’de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı

Yılın ilk karına merhaba diyen Keçiören’de, özellikle ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın ilk karına merhaba diyen ilçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü.

150 PERSONEL GÖREV YAPTI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece belediyemizin hizmet sınırlarında olan sokaklarımızda değil, tüm cadde ve bulvarlarımıza da müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi hızlıca tamamladık.” dedi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Ayrıca Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok özellikle sabah saatlerinde kar altında olan Keçiören’de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti.