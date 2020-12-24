Beren Saat'in O Fotoğrafı "Nasıl Yani?" Dedirtti! Paylaşımı Görenler Şok Oldu! Aşkı Memnu dizisindeki performansı ile milyonların aklına kazınan ünlü oyuncu Beren Saat ile kez Türkiye’nin Yıldızları yarışması ile ekrana karşısında çıktı. 2004 yılında ekrana gelen yarışmada Engin Akyürek gibi isimlerle beraber performansını sergileyen güzel oyuncu, yarışmanın kadınlar kategorisinden 2. olarak ayrılmıştı.

Türkiye’nin Yıldızları programı ile ünlenen Beren Saat’in programdan sonra hemen başrollerde yer almaya başladığı düşünülse de öncesinde Saat’in birçok farklı proje deneyimi oldu. İlk deneyimi ise Tofita reklamı.