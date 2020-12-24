Beren Saat'in O Fotoğrafı "Nasıl Yani?" Dedirtti! Paylaşımı Görenler Şok Oldu!
Türkiye’nin en ünlü isimlerinden olan Beren Saat oyunculuk serüveni ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Her zaman başrollerde oynuyormuş gibi akıllarda kalan güzel oyuncunun serüveni ise bilemeyenleri şaşırtıyor. Türkiye’nin yıldızları programı ile hayatımıza giren başarılı oyuncunun şöhret basamaklarını nasıl çıktığı merak konusu olmaya devam ediyor.
Beren Saat'in O Fotoğrafı "Nasıl Yani?" Dedirtti! Paylaşımı Görenler Şok Oldu! Aşkı Memnu dizisindeki performansı ile milyonların aklına kazınan ünlü oyuncu Beren Saat ile kez Türkiye’nin Yıldızları yarışması ile ekrana karşısında çıktı. 2004 yılında ekrana gelen yarışmada Engin Akyürek gibi isimlerle beraber performansını sergileyen güzel oyuncu, yarışmanın kadınlar kategorisinden 2. olarak ayrılmıştı.
Türkiye’nin Yıldızları programı ile ünlenen Beren Saat’in programdan sonra hemen başrollerde yer almaya başladığı düşünülse de öncesinde Saat’in birçok farklı proje deneyimi oldu. İlk deneyimi ise Tofita reklamı.
24 Ara 2020 - 15:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.