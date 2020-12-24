Kırmızı Oda'nın Alya'sı Sevgilisiyle Şaşırttı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Sohbet sırasında uzun yıllardır müzisyen kimliği ile tanınan Harun Tekin’in asıl mezun olduğu bölüm ortaya çıktı. Ünlü sanatçının gittiği üniversite ve mezun olduğu bölüm şaşkınlık yaratırken, üniversite eğitimi hakkındaki düşüncelerini de dile getiren ünlü müzisyen farklı düşünceleri ile gündeme geldi.

Harun Tekin’in Felsefe ve Psikoloji Mezunu Olduğu Ortaya Çıktı



Başarılı müzisyen Harun Tekin Youtube’da yayınlanacak “Sahne Tozu Yutanlar” adlı programa konuk olarak katıldı. Çekimleri zorlu AVM’de yapılan program sonrası sevgilisi Melisa Sözen ile kameralara poz veren Harun Tekin gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Programın ocak ayında yayınlanmaya başlayacağını belirten Tekin, Melisa Sözen’in kendisini bugün yalnız bırakmadığını belirtti.