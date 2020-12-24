Kırmızı Oda'nın Alya'sı Sevgilisiyle Şaşırttı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı!
Kırmızı oda dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Uzun zamandır beraber olan ikili gazetecilerle sohbet etti. Zorlu AVM’de Youtube’da yayınlanacak bir programa katılmak için geldiklerini belirten sevgililer gazetecilerle de sohbet etti.
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Sevgilisiyle Şaşırttı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Sohbet sırasında uzun yıllardır müzisyen kimliği ile tanınan Harun Tekin’in asıl mezun olduğu bölüm ortaya çıktı. Ünlü sanatçının gittiği üniversite ve mezun olduğu bölüm şaşkınlık yaratırken, üniversite eğitimi hakkındaki düşüncelerini de dile getiren ünlü müzisyen farklı düşünceleri ile gündeme geldi.
Harun Tekin’in Felsefe ve Psikoloji Mezunu Olduğu Ortaya Çıktı
Başarılı müzisyen Harun Tekin Youtube’da yayınlanacak “Sahne Tozu Yutanlar” adlı programa konuk olarak katıldı. Çekimleri zorlu AVM’de yapılan program sonrası sevgilisi Melisa Sözen ile kameralara poz veren Harun Tekin gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Programın ocak ayında yayınlanmaya başlayacağını belirten Tekin, Melisa Sözen’in kendisini bugün yalnız bırakmadığını belirtti.
24 Ara 2020 - 17:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.