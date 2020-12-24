Hepsi Grubunun Cemre O İsimle Dünya Evine Girdi! Sosyal Mesafeli Düğün Yaptı!
Uzun zaman önce Hepsi grubu ile müzik hayatına başlayan ve o dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Cemre Kemer sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girdi. Uzun süredir evli olan çiftin ani nikah töreni şaşkınlık yarattı. Cemre Kemer’in yakın dostları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük nikah törenine katılmadı.
Hepsi Grubunun Cemre O İsimle Dünya Evine Girdi! Sosyal Mesafeli Düğün Yaptı! Yıllar önce yer aldığı Hepsi grubu ile popülerleşen Cemre Kemer son dönemlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Müzik kariyeri ile bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Cemre Kemer, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu.
Ünlü isim uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Emir Medine ile yaşadığı evde sade bir tören ile evlendi. Evliliğini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyuran ünlü isim, hayranlarından oldukça fazla güzel yorum aldı. Nikah töreninden fotoğraflar paylaşan Cemre Kemer, her zaman olduğu gibi yine sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Ünlü ismin sürpriz evliliği hayranlarını ise sevindirdi.
24 Ara 2020 - 18:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.