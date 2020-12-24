Hepsi Grubunun Cemre O İsimle Dünya Evine Girdi! Sosyal Mesafeli Düğün Yaptı! Yıllar önce yer aldığı Hepsi grubu ile popülerleşen Cemre Kemer son dönemlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Müzik kariyeri ile bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Cemre Kemer, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu.

Ünlü isim uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Emir Medine ile yaşadığı evde sade bir tören ile evlendi. Evliliğini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyuran ünlü isim, hayranlarından oldukça fazla güzel yorum aldı. Nikah töreninden fotoğraflar paylaşan Cemre Kemer, her zaman olduğu gibi yine sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Ünlü ismin sürpriz evliliği hayranlarını ise sevindirdi.