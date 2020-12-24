Koronavirüs'ü O Hayvan Önleyecek! Antikorları Altın Değerinde... Etkisiz Hale Getirdi!
Tüm dünyada Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkarken, bilim insanları ise salgını önlemeye ve tedavi etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 salgının mutasyona uğradığı haberleri ile oluşan panik yaşanan yeni olumlu gelişmelerle etkisini kaybetmeye başladı.
Koronavirüs'ü O Hayvan Önleyecek! Antikorları Altın Değerinde... Etkisiz Hale Getirdi! ABD’nin Maryland kentindeki Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmacıları Covid-19 salgınına yönelik yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiler. Araştırmacılar lamalardan aldıkları nano antikorları test ederek, bu antikorların Covid-19 virüsü üzerinde etkili olabileceğini keşfettiler. Yapılan test ve deneylerin sonucunda lama antikorlarının Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirebildiğini gören araştırmacılar bu antikorların burun spreyi ya da astım spreyi şeklinde kullanılabileceğini ve Covid-19 virüsüne karşı koruma sağlayabileceğini aktardılar.
Lamaların dışında deve ve alpaka hayvanlarında da bulunduğu bilinen nano antikorların insanlardaki antikorlardan 10 kat daha güçlü olduğu da açıklandı. Covid-19 tedavisinde kullanılması planlanan antikorlar toplanmaya başlandı, yeni gelişme salgına dair umut yarattı.
24 Ara 2020 - 18:16 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.