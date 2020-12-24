Koronavirüs'ü O Hayvan Önleyecek! Antikorları Altın Değerinde... Etkisiz Hale Getirdi! ABD’nin Maryland kentindeki Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmacıları Covid-19 salgınına yönelik yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiler. Araştırmacılar lamalardan aldıkları nano antikorları test ederek, bu antikorların Covid-19 virüsü üzerinde etkili olabileceğini keşfettiler. Yapılan test ve deneylerin sonucunda lama antikorlarının Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirebildiğini gören araştırmacılar bu antikorların burun spreyi ya da astım spreyi şeklinde kullanılabileceğini ve Covid-19 virüsüne karşı koruma sağlayabileceğini aktardılar.

Lamaların dışında deve ve alpaka hayvanlarında da bulunduğu bilinen nano antikorların insanlardaki antikorlardan 10 kat daha güçlü olduğu da açıklandı. Covid-19 tedavisinde kullanılması planlanan antikorlar toplanmaya başlandı, yeni gelişme salgına dair umut yarattı.