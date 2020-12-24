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- 24 Ara 2020 - 18:36 G: 24 Ara 2020 - 18:49

Hadise, Sıla ve Tarkan Hüsrana Uğradı! Zirvenin Sahibi Belli Oldu! "Tarih Olacaklar..."

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformları arasında yer alan Spotify bu sene de yılın sanatçıları listesini yayınladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hadise, Sıla ve Tarkan Hüsrana Uğradı! Zirvenin Sahibi Belli Oldu! "Tarih Olacaklar..." Yayınlanan liste bazı pop müzik sanatçıları için ise hüsran oldu. Türkiye’nin pop müzikte en çok konuşulan ve sevilen isimleri ilk 100’e bile giremedi. Spotify’ın yayınladığı listeye yer almayan sanatçılar şaşkınlık yaratırken, ilk 5’te de beklenmedik isimler yer aldı.

Hadise ve Sıla bu sene listede ilk 100’e girmeyi başaramadı. Büyük düşüş yaşayan Demet Akalın ise 100. sırada yer aldı.

24 Ara 2020 - 18:36 - Magazin

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