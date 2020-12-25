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- 25 Ara 2020 - 13:15 G: 25 Ara 2020 - 13:16

Ankara Çankaya'da çiçekler düşük ücretle satışa sunulacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen seralarda üretilen çiçeklerin yakın zamanda düşük ücretle satışa sunulacağını duyurdu. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarına diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında ve kendi işçileriyle gerçekleştiriyor. 

Başkent Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya’nın Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan seralarında, yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor. 

ÇİÇEKLER DÜŞÜK ÜCRETLE SATIŞA SUNULACAK

Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz çiçekleri de çok yakın zamanda vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunacağız. Vatandaşlarımız Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda kuracağımız satış noktalarından temin edebilecekler” diye konuştu.    

25 Ara 2020 - 13:15 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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