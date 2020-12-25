Ankara Çankaya'da çiçekler düşük ücretle satışa sunulacak
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen seralarda üretilen çiçeklerin yakın zamanda düşük ücretle satışa sunulacağını duyurdu.
Tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarına diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında ve kendi işçileriyle gerçekleştiriyor.
Başkent Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya’nın Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan seralarında, yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor.
ÇİÇEKLER DÜŞÜK ÜCRETLE SATIŞA SUNULACAK
Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz çiçekleri de çok yakın zamanda vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunacağız. Vatandaşlarımız Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda kuracağımız satış noktalarından temin edebilecekler” diye konuştu.
25 Ara 2020 - 13:15 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.