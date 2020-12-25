İlkokul, Ortaokul ve Lise Sınavları İptal Mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin ikinci dönem başlayacağını ve birinci dönem sonunda lise ve ortaokullar için sınav yapılacağını açıklayan Ziya Selçuk, Covid-19 salgın sürecinin gidişatı nedeni ile sınav planlamaları ve eğitim süreci ile ilgili yeni kararlar aldıklarını açıkladı.
İlkokul, Ortaokul ve Lise Sınavları İptal Mi? Ortaokul ve liseler için hazırlanan sınav planlamasında değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Selçuk, Covid-19 salgın sürecinde çok hızlı değişiklikler yaşandığını ve bu sebeple yüz yüze eğitim süreci ile ilgili de yeni düzenleme yapıldığını belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim sürecinin ilk dönemin sonuna kadar devam edeceğini, yarıyıl tatilinin süresinin uzatıldığını ve ilk dönem sonunda ortaokul ve liselere sınav yapılacağını açıklamıştı. Karne dağıtımının da 22 Ocak'ta yapılacağı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 sürecinde yaşanan değişikliklerden kaynaklı olarak planlanan sınavlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını ve karne notlarının nasıl verileceğine dair yeni kararlar alındığını açıkladı.
25 Ara 2020 - 13:18 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.