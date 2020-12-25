İlkokul, Ortaokul ve Lise Sınavları İptal Mi? Ortaokul ve liseler için hazırlanan sınav planlamasında değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Selçuk, Covid-19 salgın sürecinde çok hızlı değişiklikler yaşandığını ve bu sebeple yüz yüze eğitim süreci ile ilgili de yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim sürecinin ilk dönemin sonuna kadar devam edeceğini, yarıyıl tatilinin süresinin uzatıldığını ve ilk dönem sonunda ortaokul ve liselere sınav yapılacağını açıklamıştı. Karne dağıtımının da 22 Ocak'ta yapılacağı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 sürecinde yaşanan değişikliklerden kaynaklı olarak planlanan sınavlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını ve karne notlarının nasıl verileceğine dair yeni kararlar alındığını açıkladı.