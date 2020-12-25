2021 Lisans ve Yüksek Lisans Burs Kredi Ücretleri Ne Kadar? Milyonlarca öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK burs ve kredi sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kredi ve burs başvurularının sonuçlanması ile binlerce öğrenci bu sene lisans, yüksek lisans ve doktora burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Aralık çarşamba günü yapılan AK Parti Grup Toplantısı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla burs ve kredi miktarlarının belirlendiğini açıkladı. Lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alacakları kredi ve burslara zam yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi.