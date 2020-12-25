2021 Lisans ve Yüksek Lisans Burs Kredi Ücretleri Ne Kadar?
Her yıl olduğu gibi bu senede üniversite eğitimi için kredi ve burs başvurusu yapan binlerce öğrenci, destek miktarlarını merak ediyor. 2021 yılı burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen ücretlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. 2021 yılında burs ve kredi ücretlerine %18 zam yapıldı.
2021 Lisans ve Yüksek Lisans Burs Kredi Ücretleri Ne Kadar? Milyonlarca öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK burs ve kredi sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kredi ve burs başvurularının sonuçlanması ile binlerce öğrenci bu sene lisans, yüksek lisans ve doktora burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Aralık çarşamba günü yapılan AK Parti Grup Toplantısı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla burs ve kredi miktarlarının belirlendiğini açıkladı. Lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alacakları kredi ve burslara zam yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi.
25 Ara 2020 - 13:26 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.