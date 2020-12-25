Kripto paralar 2021’in de gözdesi olacak! İşte Bitcoin ve Altcoin Haberleri

Kripto paraların popülaritesi her geçen gün artıyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiyede kripto para hızla gelişiyor ve yaygınlaşmayı sürdürüyor. Kripto para işlemi yapanlar arasında Y kuşağı 687 oranıyla en çok işlemi yapan yaş grubu olarak öne çıkarken eğitim seviyesi ve kripto para kullanımı arasında doğrusal bir oran gözlemleniyor. Türkiyede kripto para umut verici bir sektör ve yatırım alanı olarak öne çıkıyor.

KRIPTO PARALAR GÜNLÜK HAYATTA ÖDEME ARACI OLACAK

Webinarda ilk konuşmacı olarak söze başlayan ve son bir yılın hem müşteri hem de ürün çeşitliliği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bitay CEOsu Niyazi Yılmaz Türkiyede kripto dünyasıyla tanışmış işlem yapmış kişileri araştırdığımızda her 5 kişiden birinin bu konuda bilgi sahibi ve aktif olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin ya herhangi bir borsada hesabı oluyor ya da kripto paralarla ilgili araştırma ve eğitim almış oluyorlar. Bu oran da Türkiyeyi dünyada oldukça yüksek bir yere koyuyor şeklinde konuştu. Niyazi Yılmaz sektörün geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Bitcoin gibi bilinen kripto paralar dışında yenilikçi farklı ürünlerin ortaya çıkacağını vurguladı. Kullanıcıların kripto para olarak ödeme yaptığı ama banka hesaplarına TL olarak yansıyan bir sistem geliştirmekte olduklarını belirten Niyazi Yılmaz kripto paraların ödeme yöntemi olarak günlük hayatta kullanılması adına çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

PAZAR GELIŞIME ÇOK AÇIK VE HIZLI BIR BÜYÜME VADEDIYOR

Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Genel Müdürü Elbruz Yılmaz ise Bitpanda olarak FINTRnin ilk üyelerinden biri olduklarını belirterek Türkiye pazarının Bitpanda için yüksek büyüme potansiyeli sunduğunu ve bölgesel olarak da Türkiyenin merkez olabileceğini belirtti. Elbruz Yılmaz Türkiyenin kripto para piyasası açısından güçlü ve gelişen hacimlerle dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu dile getirerek Türkiye finansal okuryazarlık ve fintech ekosistemi yönünden en rekabetçi pazarlardan birisi. Genç nüfus mobil internet kullanım oranları ve finansal araçlara olan ilgi gelişmesini tetikleyen sebeplerden birkaçı. Ayrıca Türkiye ekonomisi oldukça dirençli bir yapıya sahip. Hedefimiz Avrupada 15 milyon kullanıcı tarafından güvenle kullanılan lisanslı platformumuzu Türkiyede de regülasyonlar kapsamında kullanıcılarımıza sunmak ve kayda değer bir pazar payına ulaşmak. Kripto paralar başta olmak üzere platformumuzdaki tüm dijital varlıkları çok yakında Türkiyedeki kullanıcılarımıza sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. şeklinde konuştu.

BAZI FIRMALARIN YOL GÖSTERICILIĞI ŞART

Rain Ülke Müdürü Murat Resen şirket olarak Ortadoğunun ilk lisanslı dijital varlık platformu olduklarını belirterek Türkiye dahil birçok ülkede çalışmalarını etkin biçimde sürdürme planları olduğundan söz etti. Sektörün ihtiyaçlarını anlamanın önemini vurgulayan Resen Kripto para pazar gelişiminin henüz çok başındayız ve öncelikle bazı firmaların öncü davranıp kripto para ürün ve ekosistemi hakkında ilgili tüm paydaşlara ve potansiyel kullanıcılara detaylı bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Bankalara kıyasla çok daha hızlı bir adaptasyon olacağını düşünüyoruz diyerek sözlerine devam etti. Gelecek hakkındaki görüşlerini de paylaşan Resen 2021de önceliğimiz güven ve sürdürülebilirlik. Hem bu ekosistemin devamı hem de insanların bu konuyu daha iyi anlayıp bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Kripto varlıkların çok yüksek bir potansiyeli var dedi.

KRIPTO PARADA HUKUKI YÖNDE ADIMLAR VE REGÜLASYON ŞART

FINTRde hukuk ve mevzuat konularındaki çalışmalara da başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi ve SolakPartners ortağı Elçin Karatay hukuksal anlamda belirsizliklerin zorlayıcı olduğunu ve hukuki gelişmelerin sektörün gelişmesinde büyük rol oynayacağını belirtti. Pazarın regülasyonların eksikliği nedeniyle risk alınan türde olduğuna dikkat çeken Karatay Hukuki gelişimler daha sağlam adımlar atılmasına ön ayak olacak. Yatırımcılar için de daha güvenli bir giriş alanı olarak görülecektir dedi.