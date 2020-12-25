İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı!
Bilim Kurulu dün İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü ve aşı gündemi ile toplandı. Gerçekleştirilen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uygulamaları ile ilgili açıklamada bulundu.
İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı! Bakan Koca Çin ile inaktif aşı konusunda anlaşma imzalandığını ve önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini, aynı zamanda mRNA aşısı için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Açıklamaların üzerine inaktif aşı hakkında ayrıntılar merak konusu oldu.
İnaktif Aşı Nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesi beklenen aşının inaktif aşı olduğunu belirtmesi üzerine inaktif aşının ne olduğu ve ne şekilde üretildiği merak konusu oldu. Türkiye’de uzun zamandır gündeme gelen güvenilirlik tartışmalarında da etkisi olduğu görülen inaktif aşı Türkiye’de en çok kullanılan aşı türüdür ve ölü mikroorganizmaları içeren aşıdır.
25 Ara 2020 - 13:54 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.