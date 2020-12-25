Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ara 2020 - 13:54 G: 25 Ara 2020 - 14:00

İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı!

Bilim Kurulu dün İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış Covid-19 virüsü ve aşı gündemi ile toplandı. Gerçekleştirilen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uygulamaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı! Bakan Koca Çin ile inaktif aşı konusunda anlaşma imzalandığını ve önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini, aynı zamanda mRNA aşısı için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Açıklamaların üzerine inaktif aşı hakkında ayrıntılar merak konusu oldu.

İnaktif Aşı Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesi beklenen aşının inaktif aşı olduğunu belirtmesi üzerine inaktif aşının ne olduğu ve ne şekilde üretildiği merak konusu oldu. Türkiye’de uzun zamandır gündeme gelen güvenilirlik tartışmalarında da etkisi olduğu görülen inaktif aşı Türkiye’de en çok kullanılan aşı türüdür ve ölü mikroorganizmaları içeren aşıdır.

25 Ara 2020 - 13:54 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çin Aşısını Hangi Ülkeler Aldı? Sinovac'ı Hangi Ülkeler Aldı? mask
Çin Aşısını Hangi Ülkeler Aldı? Sinovac'ı Hangi Ülkeler Aldı?
Kovid-19 Hastaları Yaşadıklarını Anlatıyor: "Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki" mask
Kovid-19 Hastaları Yaşadıklarını Anlatıyor: "Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki"
Aşılar otizme neden olmaz! mask
Aşılar otizme neden olmaz!
COVID-19’un şaşırtan 7 nörolojik sinyali! mask
COVID-19’un şaşırtan 7 nörolojik sinyali!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 25 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 25 Aralık 2020
Koronavirüs'ü O Hayvan Önleyecek! Antikorları Altın Değerinde... Etkisiz Hale Getirdi! mask
Koronavirüs'ü O Hayvan Önleyecek! Antikorları Altın Değerinde... Etkisiz Hale Getirdi!
Koronavirüse Yakalananların %72'inde Bu Sorun Görülüyor! Eğer Sizde de Varsa Yakalanma Olasılığınız Çok Yüksek... mask
Koronavirüse Yakalananların %72'inde Bu Sorun Görülüyor! Eğer Sizde de Varsa Yakalanma Olasılığınız Çok Yüksek...
Kilo vermeyi zorlaştıran 10 etken mask
Kilo vermeyi zorlaştıran 10 etken
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm"
Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi mask
Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kripto paralar 2021’in de gözdesi olacak! İşte Bitcoin ve Altcoin Haberleri mask
Kripto paralar 2021’in de gözdesi olacak! İşte Bitcoin ve Altcoin Haberleri
İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı! mask
İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı!
''Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden İbrahim Çelikkol Ayrılıyor!'' Seyirci Taşlamıştı, Sonu Kötü Bitti! Zeynep'in Yeni Aşkı... mask
''Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden İbrahim Çelikkol Ayrılıyor!'' Seyirci Taşlamıştı, Sonu Kötü Bitti! Zeynep'in Yeni Aşkı...
2021 Lisans ve Yüksek Lisans Burs Kredi Ücretleri Ne Kadar? mask
2021 Lisans ve Yüksek Lisans Burs Kredi Ücretleri Ne Kadar?
İlkokul, Ortaokul ve Lise Sınavları İptal Mi? mask
İlkokul, Ortaokul ve Lise Sınavları İptal Mi?
Çankaya’dan 101. Yıl Kitabı: “Atatürk’ün Ankara’sı 1919-1938”   mask
Çankaya’dan 101. Yıl Kitabı: “Atatürk’ün Ankara’sı 1919-1938”  

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL