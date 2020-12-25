İnaktif Aşı Nedir? İnaktif Aşı Ne Demek? Sağlık Bakanı Açıkladı! Bakan Koca Çin ile inaktif aşı konusunda anlaşma imzalandığını ve önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini, aynı zamanda mRNA aşısı için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Açıklamaların üzerine inaktif aşı hakkında ayrıntılar merak konusu oldu.

İnaktif Aşı Nedir?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelmesi beklenen aşının inaktif aşı olduğunu belirtmesi üzerine inaktif aşının ne olduğu ve ne şekilde üretildiği merak konusu oldu. Türkiye’de uzun zamandır gündeme gelen güvenilirlik tartışmalarında da etkisi olduğu görülen inaktif aşı Türkiye’de en çok kullanılan aşı türüdür ve ölü mikroorganizmaları içeren aşıdır.