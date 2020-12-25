Çin Aşısını Hangi Ülkeler Aldı? Sinovac'ı Hangi Ülkeler Aldı?
Önümüzdeki hafta içinde Türkiye’ye geleceği açıklanan Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen Çin aşısını hangi ülkelerin aldığı merak konusu oldu. Türkiye’de aralık ayının başından bu yana tartışma konusu olan inaktif aşı CoronaVac’ı hangi ülkelerin alacağı ve kaç doz alacakları merak konusu olmaya devam ediyor.
Çin Aşısını Hangi Ülkeler Aldı? Sinovac'ı Hangi Ülkeler Aldı? Türkiye SinoVac şirketi tarafından üretilen CoronaVac aşısından 500 doz sipariş etmişti. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında aşıların önümüzdeki hafta pazartesi günü Türkiye’ye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Türkiye’de yakın zamanda uygulanmaya başlayacak olan ve farklı ülkelerde Faz3 denemeleri devam eden CoronaVac aşısını Türkiye dışında hangi ülkelerin aldığı ise merak konusu oldu.
Çin Aşısı Alan Endonezya’ya İlk Sevkiyat Gerçekleştirildi
Türkiye’de yakın zamanda ücretsiz olarak, 4 farklı aşamada uygulanmaya başlanacak olan CoronaVac aşısını sipariş eden ülkelerden biri de Endonezya oldu. Çin aşısının Faz3 denemelerine de ağustos ayında başlayan Endonezya 128 milyon doz için anlaşma yaptı ve aşıların ilk sevkiyatı da gerçekleştirildi.
25 Ara 2020 - 14:00 - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.