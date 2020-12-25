Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluğu Olanlar Evlenebilir Mi? ... Bipolar bozukluğu nedir? Sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Genellikle ruh sağlığında sorunları yaşayan kişilerde görülmektedir. Bipolar bozukluğuna sahip olan kişiler manik depresif olarak da adlandırılıyor. Hastalık süreci içerisinde taşkınlık ve çökkünlük hisleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Haftalık olarak gerçekleşen bozukluk dönemlerinin kalıcılığı türden türe farklılık gösterebilir.

Bipolar bozukluk çok önemli bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 10 tıbbi hastalığın içerisinde yer alan Bipolar Bozukluk, Depresyon Hipomani ve Mani dönemlerinden oluşmaktadır. Hipomani ve Mani süreçleri taşkınlık olarak da adlandırılır. Hipomani döneminde enerji artışı ve uyku ihtiyacında azalmalar görülürken Mani döneminde benliğin ortaya çıkması gözlemlenmiştir.

Mani dönemine girenler gerçek dışı inanışlara kapılarak kendisinin özel güçleri olduğunu söylemesi ile gerçekleşir. Depresyon döneminde kişinin önceden zevk aldığı şeylerden artık zevk almaması hayattan sıkılması ve enerjisizlik belirtileri bulunmaktadır. Bipolar bozukluk tedavisi ilk olarak kişinin psikolojik tedavi süreci içerisinden geçmesi ile başlar.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluk belirtileri kişiden kişiye değişim gösterebilir. Farklı hastalarda belirtilerin birkaçı bulunurken bazı hastalarda tüm belirtiler görülür. Hastalar depresif dönemlerinde günlük faaliyetlere olan ilgisinde azalma, mutsuzluk ve suçluluk duygusunun artması, kötümserlik, kuşkulu bakış açısı, halüsinasyonlar, mantıksız düşünceler, uyumakta zorluk çekme ve intihar düşünceleri belirti gösterir.

Bipolar bozukluk belirtilerinde taşkınlık döneminde olan hastalar günlük yaşantısında az uyuma, az yemek yeme, dikkatinin kolay dağılması, aşırı enerjik hissetme, hızlı konuşma, mutluluk ve sevinç hissi, riskli ve zararlı şeyler yapması, kendisini önemli hissetmesi gibi belirli atak süreçleri içerisinden geçer. Bozukluk belirtileri döngüsü taşkınlık ve depresyon arasında yaşanabilir.

Bipolar Bozukluğu Olanlar Evlenebilir Mi?

Bipolar bozukluğu olan hastalar çevresindeki birçok kişiye çeşitli zorluklar yaşatır. Evlilikte çok zor süreçler içerisinde kalan Bipolar hastaları, eşlerine gereken ilgiyi gösteremeyebilir. İlişki hakkında düşünceleri ve hisleri günden güne değişiklik gösterebilir. Yani Bipolar bozukluğu olan kişiler evlenebilir ancak kendisine özgü ruhsal değişimler nedeni ile ilişkide çok zorlanacakları kabul edilebilir.