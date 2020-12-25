Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ara 2020 - 16:35 G: 25 Ara 2020 - 16:36

Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.

Can Altınışık'ın kullandığı 18 AAP 685 plakalı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bacağı aracın altında sıkışan sürücü, ekiplerin ve çevredekilerin çabasıyla çıkarılamayınca iş makinesi çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırın iş makinesiyle kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçta yüklü küspe şarampole döküldü.

25 Ara 2020 - 16:35 AA - Asayiş

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi mask
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi mask
Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı mask
Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'da zincirleme kazada iki araç arasında sıkışan kişi yaralandı mask
Bursa'da zincirleme kazada iki araç arasında sıkışan kişi yaralandı
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü mask
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı mask
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı mask
İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı mask
Erzincan'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
TEM Otoyolu'na giren yaya, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti mask
TEM Otoyolu'na giren yaya, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi... mask
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi...
Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman? mask
Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman?
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular mask
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Denizlispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek mask
Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek
Ankara Sincan Belediye Başkanı Ercan dükkanları yanan esnafı ziyaret etti mask
Ankara Sincan Belediye Başkanı Ercan dükkanları yanan esnafı ziyaret etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL