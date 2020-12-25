Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.
Can Altınışık'ın kullandığı 18 AAP 685 plakalı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada bacağı aracın altında sıkışan sürücü, ekiplerin ve çevredekilerin çabasıyla çıkarılamayınca iş makinesi çağrıldı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırın iş makinesiyle kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada araçta yüklü küspe şarampole döküldü.
25 Ara 2020 - 16:35 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.