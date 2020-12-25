Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube...
Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin sıkı takipçileri ise bölümleri tekrar izlemek istiyor.
Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube... Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınladığı da merak konusu oluyor. Her hafta yeni bölümleri ilgi ile takip edilen Sadakatsiz dizisini kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerini nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.
Kanal D ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi Kanal D’nin resmi internet sitesinde bulunuyor. İlk bölümden bu yana ekrana gelen tüm bölümlerin Kanal D arşivinde yer aldığı yapımın son bölümünün tekrarını ya da daha eski bölümlerini Kanal D resmi internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. Bununla beraber çarşamba günleri dizinin yeni bölümü ekrana geldikten sonra Yuotube üzerinden de son bölümünün tekrarını izlemek mümkün oluyor.
25 Ara 2020 - 16:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.