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- 25 Ara 2020 - 16:46 G: 25 Ara 2020 - 16:52

Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube...

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin sıkı takipçileri ise bölümleri tekrar izlemek istiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube... Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınladığı da merak konusu oluyor. Her hafta yeni bölümleri ilgi ile takip edilen Sadakatsiz dizisini kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerini nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi Kanal D’nin resmi internet sitesinde bulunuyor. İlk bölümden bu yana ekrana gelen tüm bölümlerin Kanal D arşivinde yer aldığı yapımın son bölümünün tekrarını ya da daha eski bölümlerini Kanal D resmi internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. Bununla beraber çarşamba günleri dizinin yeni bölümü ekrana geldikten sonra Yuotube üzerinden de son bölümünün tekrarını izlemek mümkün oluyor.

25 Ara 2020 - 16:46 - Dizi Haberleri

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