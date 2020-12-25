Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ara 2020 - 16:51 G: 25 Ara 2020 - 17:08

HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi resmen tanındı. Kararnamenin tanınması ile beraber Hakimler ve Savcılar Kurulu birçok ile atama gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara illerine atanan başsavcıların kim olduğu ise merak edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi... HSK Mazeret Kararnamesi’nin resmen tanınması ile beraber yeni Cumhuriyet Başsavcılarının atamaları gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 9 ile başsavcı ataması yapıldı. İstanbul ve Ankara dışında Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Sakarya, Rize ve Karabük illerine de yeni Cumhuriyet Başsavcıları atandı.

Cumhuriyet Başsavcılarının yanı sıra 324 Adli Yargı Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı ile 61 İdari Yargı Hakim ve Savcısı’nda değişikliğe gidildi. Birçok ilde Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapılmakla beraber en çok İstanbul ve Ankara illerine atanan Cumhuriyet Başsavcıları merak konusu oldu.

25 Ara 2020 - 16:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Akça Kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Atanan Ankara Batı Cumhuriyet Eski Başsavcısı Ahmet Akça Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Ahmet Akça Kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Atanan Ankara Batı Cumhuriyet Eski Başsavcısı Ahmet Akça Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi... mask
HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi...
Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube... mask
Sadakatsiz Tekrarı Hangi Gün? Sadakatsiz Tekrar Bölümleri Kanal D ve Youtube...
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu mask
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı mask
Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi... mask
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL