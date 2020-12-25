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25 Ara 2020 - 16:51

HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi resmen tanındı. Kararnamenin tanınması ile beraber Hakimler ve Savcılar Kurulu birçok ile atama gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara illerine atanan başsavcıların kim olduğu ise merak edildi.