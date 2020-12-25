HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi...
Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi resmen tanındı. Kararnamenin tanınması ile beraber Hakimler ve Savcılar Kurulu birçok ile atama gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara illerine atanan başsavcıların kim olduğu ise merak edildi.
HSK Mazeret Kararnamesi Yayınlandı! İşte Yeni Atanan Ankara Başsavcılar İsim Listesi... HSK Mazeret Kararnamesi’nin resmen tanınması ile beraber yeni Cumhuriyet Başsavcılarının atamaları gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 9 ile başsavcı ataması yapıldı. İstanbul ve Ankara dışında Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Sakarya, Rize ve Karabük illerine de yeni Cumhuriyet Başsavcıları atandı.
Cumhuriyet Başsavcılarının yanı sıra 324 Adli Yargı Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı ile 61 İdari Yargı Hakim ve Savcısı’nda değişikliğe gidildi. Birçok ilde Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapılmakla beraber en çok İstanbul ve Ankara illerine atanan Cumhuriyet Başsavcıları merak konusu oldu.
25 Ara 2020 - 16:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.