Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu Sınavlar iptal mi?

İlkokul ve Ortaokulların Karne Notları Nasıl Belli Olacak, Liselerde Sınav Yapılacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklama ile öğrenci ve veliler ilk dönem sonu yapılması planlanan sınavlarla ilgili birçok soruyu gündeme getirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ikinci dönem başlayacağını ve ilk dönem sonuna kadar online eğitimin devam edeceğini açıklamıştı. Online eğitimin devam edeceğinin açıklanması üzerine ilk dönem karne notlarının verilmesi için dönem sonunda ortaokul ve liselere yüz yüze sınav yapılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı açıklama ile dönem sonu için planlanan yüz yüze sınavların iptal olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk Covid-19 salgın süreci ile ilgili alınan kararlara bağlı olarak dönem sonunda yapılması planlanan yüz yüze sınavların iptal edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın üzerine karne notlarının nasıl verileceği, karne dağıtımının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un açıklamasına göre 22 ocakta yapılması planlanan karne dağıtımı gerçekleştirilecek. İlkokul ve ortaokulların karne notları online eğitim sürecindeki performanslarına ve derse katılım oranlarına göre verilecek. Lise öğrencilerinin ilk dönem notları ise şimdi birinci dönemin sonunda belli olmayacak. Lise öğrencileri ilk dönem notları için ikinci dönemde yüz yüze sınava girecek.

Yarıyıl Tatili Ne Kadar Sürecek, İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Yüz Yüze eğitim süreci ile ilgili merak edilen konulardan biri de yarıyıl tatilinin süresinde değişiklik olup olmadığı konusuydu. Yarıyıl tatili daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi 3 hafta sürecek. İkinci dönem ara tatilinin de eklenmesi ile 3 hafta devam edecek sömestr tatili 25 Şubat 2021 tarihinde bitecek ve ikinci dönem yüz yüze eğitim şeklinde