Hamdi Kılıç Müge Anlı’da Bulundu Mu? Hamdi Kılıç Kimdir?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde programın gündeminden düşmeyen Hamdi Kılıç hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Arama çalışmaları devam eden Hamdi Kılıç’ın akıl almaz kaybının arkasındaki sır perdesi aralanıyor! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile ekibi Hamdi Kılıç’ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Milyonlarca izleyeni ile hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 70 yaşındaki Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybı hakkında arama çalışmaları son hız devam ediyor. Müge Anlı ve ekibinin titizlik ile çalıştığı bu konu hakkında yeni gelişmeler yaşanırken programda çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tarlasını kaptırdığı söylenen Hamdi Kılıç, ayrıyeten dolandırıldığı da ortaya çıkınca birçok kişinin kafasını karıştırdı.

Geniş çaplı arama başlatan Müge Anlı, Hamdi Kılıç’ın eşinin ölümünden kısa bir süre sonra ortadan kaybolmasında kimin parmağı olduğunu araştırmaya devam ediyor. Müge Anlı programına başvuran Hamdi Kılıç’ın çocukları, bir an önce babalarının bulunmasını isterlerken ortaya çarpıcı iddialar atılıyor. Eşinin vefatından sonra Sakine Hanım ile birlikte yaşadığını söyleyen çocukları açıklama bekliyor.

Hamdi Kılıç Bulundu Mu?

Sakine Hanım’ın geçtiğimiz günlerde programa katılacağı söylenmişti fakat vazgeçmesi ile akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Sakine Hanım’ın programa katılacağı haberi geldikten sonra herkes yapılacak açıklamaları beklerken kısa süre sonra programa katılmayacağı haberi geldi. Birçok cinayetin ve kayıpların araştırılmasına vesile olan Müge Anlı, bu konu hakkında arama çalışmalarına ekibi ile dâhil oldu.

Programa konuk olan Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybı araştırılmaya devam ediliyor. Kaybolmadan önce eşini kaybettiği kısa bir süre sonra ise ortadan kaybolduğu iddia edildi. Verilen ifadelerde yeni sevgilisi Sakine Akdeniz ile birlikte olduğu söylendi. Fakat Sakine Hanım’ın kızının verdiği ifadeler programdakileri ve tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, kısa süre önce birlikte olduğu Sakine Hanımın evinde kaldığı iddiaları ortaya atıldı. O dönemde arsalarının satıldığını ve tüm servetini Sakine Hanım’ın üstüne geçirdiği söylenince programa damga vurdu. Hamdi Kılıç’ın çocukları bir an önce babalarını bulmak istiyor. Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybının arkasında kimin olduğu araştırılmaya devam ediliyor.