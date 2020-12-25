Survivor 2021 Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?... Survivor 2021 sezonunun başlayacak olmasının ardından, herkes büyük bir merak içerisinde yarışmacıların kim olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında Acun Ilıcalı’dan net bir açıklama gelmese de yarışacağı iddia edilen isimlerden biriside, Ayşe Begüm Onbaşı olarak karşımıza çıktı. Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları Ayşe Begüm Onbaşı’nın kim olduğunu araştırmaya başladı…

Survivor 2021 sezonunun 9 Ocak’ta başlayacağı duyuruldu. Ardından yarışma programının hayran kitlesi, yarışmacı adaylar arasında hangi isimlerin olduğunu merak etmeye başladı. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında ilk isim olarak Cemal Hünal’ı açıkladı. Ardından yeni bir açıklama yapması beklenilen Acun Ilıcalı’nın konu hakkında ne zaman detaylı bir bilgi vereceği büyük bir merak konusu haline geldi. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonunun yarışmacıları arasında olacağı iddia edilen Ayşe Begüm Onbaşı’nın kim olduğu büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca kişi arama motorlarında, “Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?”, “Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında? Nereli? Evli mi?” sorularına yanıt aradı.

Bir sezonu bittikten sonra yeni sezonu için geri sayım yapılan Survivor yarışmasında bu sezon kimlerin yarışacağı büyük bir merak konusu oldu. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan iddialar kapsamında bu yıl yarışmacı adaylar arasında Ayşe Begüm Onbaşı’nın yer alacağı belirtildi. İddialar doğrultusunda milyonlarca kişi web sitelerinde, “Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?”, “Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında?”, “Ayşe Begüm Onbaşı evli mi?” ve “Ayşe Begüm Onbaşı nereli?” sorularına yanıt arandı.

Survivor 2021 sezonunun 9 Ocak’ta başlayacak olmasıyla beraber, yarışma programının hayran kitlesi büyük bir heyecanının içerisine sürüklendi. Survivor 2021’in bir an önce başlaması için geri sayım yapan izleyici kitlesi, yarışmacı adayların kimler olacağını merak etmeye başladı. Acun Ilıcalı konu hakkında henüz net bir açıklamada bulunmasa da ortaya atılan iddialar kapsamında bu sezon yarışacak isimler arasında Ayşe Begüm Onbaşı yer alacak. Ortaya atılan iddiaların ardından Survivor 2021 sezonunu bekleyen herkes, Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? sorusuna bir yanıt aramaya başladı.

Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir?

Survivor 2021 sezonunda yer alacağı iddia edilen Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşında jimnastiğe başlayan genç sporcu, 7 yaşında profesyonel sporcu olarak adını resmen tarihe yazdırdı. Spor hayatına devam eden Ayşe Begüm Onbaşı, 11 yaşında ilk defa milli sporcu oldu. Ardından farklı yaş grupları arasında yer alan genç sporcu, 60’dan daha fazla madalya kazandı.

Genç bir sporcu olarak adını tüm dünyaya duyuran Ayşe Begüm Onbaşı, dünya genelinde ilk başarısını, dünya üçüncüsü olarak 12 – 14 yaş aralığında elde etti. Daha sonra 2016’de 15 yaşında olan genç sporcu, Güney Kore’de yapılan '14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda, 15 – 17 yaş alanında altın madalya almaya hak kazandı. Çok küçük yaşta elde ettiği başarılarla beraber adından söz ettiren Ayşe Begüm Onbaşı, Survivor 2021 sezonunda yarışmacı adaylar arasında olacağı iddia edilince, tüm dikkatleri üzerine çekti.

19 yaşında olan bekar sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, 2019 senesinde Portekiz'in Cantanhe şehrinde meydana gelen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda 'Büyükler Tek Kadın Kategorisi'nde ilk defa yarıştı ve altın madalya kazandı. Bunun yanı sıra 2016 yılının temmuz ayında, “Madalya Canavarı” unvanını kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 tane kazandığı altın madalyalarla beraber 60’tan daha fazla madalya kazandı. Bununla beraber genç sporcunun Survivor 2021 kadrosunda yer alıp almayacağı da büyük bir merak konusu oldu.