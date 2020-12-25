Ankara'daki Bakır kablo hırsızlarını yine Jandarmaya yakalandı
Ankara Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaata ait 4 ton 160 kilo kablonun çalınması üzerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 4 ton 160 kilo kablo çalan hırsız, Aksaray'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaata ait 4 ton 160 kilo kablonun çalınması üzerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli A.Ç'yi Aksaray'da yakalayan ekipler, 4 ton 160 kilo kablo ile kablo kesme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ç, hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.