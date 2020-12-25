Binnur Kaya'nın Yaşını Duyanlar Şok Geçirdi! Başarılı Sanatçı Adeta Hiç Yaşlanmıyor!
Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Elazığlı olan başarılı oyuncu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha sonrasında ise İstanbul’a taşınmış ve Bakırköy Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.
Binnur Kaya'nın Yaşını Duyanlar Şok Geçirdi! Başarılı Sanatçı Adeta Hiç Yaşlanmıyor! Şimdilerde Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu olan Binnur Kaya, yaşıyla hayranlarını şoka uğrattı. 1996 yılından beri ekranlarda olan Binnur Kaya, şu sıralar Kırmızı Oda dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Doktor Hanım rolüne hayat veren Binnur Kaya her hafta performansıyla seyircileri büyülemeyi başarıyor.
Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli yapımda yer alan Binnur Kaya, yıllardır ekranlarda yer almaya devam ediyor. Şu an için Kırmızı Oda dizisinde rol alan Binnur Kaya’nın yaşı da hayranlarını şoka uğrattı. İşte ünlü oyuncunun yaşı ve hakkında merak edilen diğer detaylar…
25 Ara 2020 - 23:26 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.