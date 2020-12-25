Exxen Ne Zaman Açılıyor, Ücretli Mi Olacak? Exxen TV Program Ve Diziler Listesi Neler? Uzun bir zamandır haberleri yapılan Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen hakkında detaylar pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformunun ne zaman yayın hayatına başlayacağı ve bu platform içerisinde hangi yapımların yer alacağı gibi detaylar pek çok izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yapmış olduğu yapımlarla izleyicileri ekranları karşısına kilitlemeyi başaran Acun Ilıcalı’nın yeni platformu şimdiden pek çok izleyici tarafından büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. İşte Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen hakkında merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu olan Exxen ile ilgili olarak pek çok kişi detayları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ücretli mi yoksa ücretli mi olacağı, hangi yapımların yer alacağı ve ne zaman yayına gireceği gibi detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda yapılan haberlerle birlikte Acun Ilıcalı’nın yeni platformu için pek çok ünlü isimle anlaşma imzaladığı biliniyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte yeni dijital platformu olan Exxen’in 1 Ocak tarihinden itibaren yayın hayatına geçeceğini duyurdu. Bu haber ardından pek çok izleyici geri sayıma başlamış durumda.

Exxen’de Kimler Yer Alacak?

Yeni platform içerisinde İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Zeynep Bastık, Berkcan Güven ve Enis Arıkan gibi önemli isimlerin yer alacağı biliniyor. Aynı zamanda Sihirli Annem ve Eşref Bey gibi merakla beklenen diziler hakkında da bazı detaylar paylaşılmış durumda. Tüm bu gelişmeler ardından izleyiciler yeni dijital platformun ücretsiz olup olmadığını merak etmeye başladılar. İşte merak edilen diğer ayrıntılar.

Yeni dijital platformuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı’ya yeni dijital platformun ücretli mi yoksa ücretli mi olacağı sorusu yöneltildi. Bu soruya Acun Ilıcalı; “Amacımız bütün izleyicilerin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak” açıklamasında bulundu. Tüm bu gelişmeler ardından izleyiciler büyük bir heyecanla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayın hayatına geçecek olan platform için geri sayıma başladı.