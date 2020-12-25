Sigaraya Zam Geldi Mi 2021 Ocak Zamlı Sigara Fiyatları Listesi. Vatandaşlar resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile ilgili olarak sigara fiyatlarının değişip değişmediği merak etmeye başladı. Resmi gazetede sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan vergiler ile ilgili değişikliğe gidileceğine dair düzenlemenin yayınlanmasının ardından binlerce tütün kullanıcısı tütün ürünlerinin fiyatlarında artış olup olmadığını merak etmeye başladı.

Resmi gazetede yayınlanan yeni kanuna göre sigara fiyatlarında uygulanan ÖTV %63 oranında olacak. Bununla beraber tütün ürünlerinde uygulanan maktu ve asgari maktu vergilerine ise zam geldi. Tütün ürünlerine uygulanan vergilerin artması vatandaşları endişelendirdi.

Sigara Vergi Tutarlarında Değişikliğe Gidildi

Tütün ürünlerinden alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları ile ilgili değişiklik resmi gazetede yayınlandı. 3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin 3 Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan karara göre ÖTV oranlarının düşürülmesinin geçerliliğini korumasına ancak maktu vergi oranlarında artışa gidilmesine karar verildi.

ÖTV oranları daha önce %67 ile %80 arasında değişirken, %63ê düşürülmüştü ve ÖTV oranlarındaki azaltma devam ederken maktu ve asgari maktu oranlarına ise zam geldi. Bu karara göre sigaradaki ÖTV oranı %63 olarak kalacak. Maktu vergi 0.4851 olarak açıklanırken asgari maktu vergi ise 0.4883 olarak açıklandı. Maktu ve asgari maktu vergide artışa gidildi. Sigarada maktu vergi daha önce 0.4569 ve asgari maktu vergi de 0.4539 olarak uygulanıyordu. Bununla beraber sigarillo ve puro gibi ürünlerde uygulanacak ÖTV ve maktu vergilerin de sigara ile aynı olacağı açıklandı.

Sigara Fiyatları Arttı Mı?

Resmi gazetede sigaraya getirilen zamların açıklanması ile beraber tütün kullanıcısı vatandaşlar sigara fiyatlarında değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Sigara ve bazı tütün ürünlerine getirilen vergi zamlarının şuan çok yeni olmasından kaynaklı henüz sigara şirketleri tütün ürünlerinin fiyatlarını arttırmadı.

Sigara fiyatlarının zamsız satışı devam ediyor. Sigara fiyatlarında değişikliğe gidilmemesi ise vatandaşları ne kadar zam geleceği konusunda endişelendirmeye başladı.

Sigaraya Zam Geldi Mi 2021 Ocak Zamlı Sigara Fiyatları Listesi

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

BRITISH AMERICAN TOBACCO SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL