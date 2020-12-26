Liseler Karne Alacak Mı? İlk, Orta ve Liselerde Karne Verilmeyecek Mi? Bakan Selçuk daha önce açıklanan ilk dönem sonunda yapılacak yüz yüze sınav planları ile ilgili değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Planlanan sınavlar iptal edildi.

İlkokul ve Ortaokulların Karne Notları Nasıl Belli Olacak?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yapılan son düzenlemeleri açıklamasının ardından karne dağıtımında nasıl bir değişiklik olacağı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.