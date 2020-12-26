Liseler Karne Alacak Mı? İlk, Orta ve Liselerde Karne Verilmeyecek Mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim süreci hakkında yeni açıklamalar yapması ile veliler ve öğrenciler ilk dönem karnelerinin verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı.
Liseler Karne Alacak Mı? İlk, Orta ve Liselerde Karne Verilmeyecek Mi? Bakan Selçuk daha önce açıklanan ilk dönem sonunda yapılacak yüz yüze sınav planları ile ilgili değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Planlanan sınavlar iptal edildi.
İlkokul ve Ortaokulların Karne Notları Nasıl Belli Olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yapılan son düzenlemeleri açıklamasının ardından karne dağıtımında nasıl bir değişiklik olacağı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.
26 Ara 2020 - 11:40 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.