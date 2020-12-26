İşte Olay İddia! Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı, Exxen'de Program Yapacak!

Olay İddia! Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı, Exxen'de Program Yapacak! 2021 yılı itibari ile kullanıma sunulacak Exxen platformu birçok kişi tarafından heyecanla bekleniliyor. Platformda sürpriz yapımlar ve isimler her geçen gün açıklanmaya devam ederken öyle bir isim açıklandı ki, sosyal medyada kaos çıktı. Ortaya atılan iddialara göre Exxen platformu üzerinden bir projeyi hayata geçirecek isim Şeyma Subaşı.

Acul Ilıcalı’nın hayata geçireceği Exxen platformu üzerinde birçok proje yer alacağı açıklandıktan sonra ünlü isimlerin de yer alacağı söylendi. Birçok kategoride programların olacağı bunun yanı sıra yarışmaların da olacağı açıklanmıştı. Exxen platformunda Şeyma Subaşı, sosyal medya, seyahat ve trendler ile ilgili bir program yapacağı gündeme geldi.