İşte Olay İddia! Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı, Exxen'de Program Yapacak!
Dijital platform Exxen üzerinden Şeyma Subaşı’da kendi programını yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Gittiği yerleri tatil mekanlarını konu alacak program kısa sürede Exxen üzerinden yayınlanması için çalışmaların başladığı iddia ediliyor.
Olay İddia! Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı, Exxen'de Program Yapacak! 2021 yılı itibari ile kullanıma sunulacak Exxen platformu birçok kişi tarafından heyecanla bekleniliyor. Platformda sürpriz yapımlar ve isimler her geçen gün açıklanmaya devam ederken öyle bir isim açıklandı ki, sosyal medyada kaos çıktı. Ortaya atılan iddialara göre Exxen platformu üzerinden bir projeyi hayata geçirecek isim Şeyma Subaşı.
Acul Ilıcalı’nın hayata geçireceği Exxen platformu üzerinde birçok proje yer alacağı açıklandıktan sonra ünlü isimlerin de yer alacağı söylendi. Birçok kategoride programların olacağı bunun yanı sıra yarışmaların da olacağı açıklanmıştı. Exxen platformunda Şeyma Subaşı, sosyal medya, seyahat ve trendler ile ilgili bir program yapacağı gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.