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- 26 Ara 2020 - 15:01 G: 26 Ara 2020 - 15:02

Ankara Narkotik Ekipleri yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatını önlendi

Uyuşturucuyu kargoyla göndermeye çalışan İran uyruklu zanlı tutuklandı

Başkentte, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firması aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yenimahalle ilçesindeki kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı.

Aramalarda, 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Ekipler, kargoyu gönderen İran uyruklu zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

26 Ara 2020 - 15:01 AA Ankara- Asayiş

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