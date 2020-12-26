Ankara Narkotik Ekipleri yurt dışına kargoyla uyuşturucu sevkiyatını önlendi
Uyuşturucuyu kargoyla göndermeye çalışan İran uyruklu zanlı tutuklandı
Başkentte, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firması aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Yenimahalle ilçesindeki kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı.
Aramalarda, 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Ekipler, kargoyu gönderen İran uyruklu zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.