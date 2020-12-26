Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Konukları Kimler? Hangi Sürpriz Konuklar Var? ... Yılbaşına sayılı günler kala her sene olduğu gibi yılbaşı gecelerinde eğlenceli programlar ekrana gelecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında yılbaşı konuklarının kim olacağı merak edilmeye başlandı. Televizyon ekranlarının en güldüren programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2021 yılbaşı konukları kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı konukları merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin kahkahayla izlediği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında genç oyuncuların kendi yazdığı skeçleri kendileri oynaması doğal bir ortama neden olurken kahkaha dolu anlar yaşanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği programda yer alan birbirinden yetenekli oyuncular ekranlara gelirken sosyal medyada gündeminden düşmüyor. Programın tekrar bölümleri sık sık izlenilmeye devam ederken birbirinden yetenekli oyuncular farklı konuları ele alarak sahnede yerini alıyor. Yılmaz Erdoğan’ın öğrencileri gösterdiği performans ile beğenileri topluyor.

Geçtiğimiz günlerde Pandemi nedeni ile programın bir daha devam etmeyeceğini düşünen izleyenler sosyal medyada korkularını dile getirmişti. Fakat programın tekrardan ekranlara gelmesi birçok kişi için mutlulukla karşılandı. Her ne kadar riskli günlerde dikkat edilmesi gerekse de hiçbir izleyici ekranda yer alan oyuncuların başına bir şeyin gelmesini istemez.

Bu nedenle gereken tedbirlerin alınmasından sonra programın yeni bölümleri ekranlara gelmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok televizyon programı hazırlıklarına başlarken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yılbaşı konukları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada bu konu hakkında tartışmalar başlanırken bir açıklama gelmesi bekleniyordu.

Sonunda Açıklandı…

Çok Güzel hareketler Bunlar 2, her sene olduğu gibi yılbaşı eğlencesini ekranlara taşıyor. Başlı başına programda yer alan ekibin zaten eğlendirmesinin ardından yılbaşı konuklarının isimleri açıklandı. Yılbaşında Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi ünü isimler programda yer alacak.

Yılbaşı heyecanında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı gelecek konukları ile Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00 itibari ile izleyenlerle buluşacak. Yılbaşı gecesi ekranlarda diğer programların yılbaşı konukları gibi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yılbaşı konukları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.