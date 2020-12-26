Akrep Dizisi Hacer Kimdir? Demet Gül Hangi Dizilerde Oynadı?
Star TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Akrep dizisi izleyiciden büyük beğeni topladı. Senaryosu ve anlatım tarzı ile sevilen dizi oyuncu kadrosu ve performanslarla da adından sık sık bahsettiriyor. Dizide Hacer karakterine hayat veren oyuncu Demet Gül de merak edilen isimlerden biri oldu.
Akrep Dizisi Hacer Kimdir? Demet Gül Hangi Dizilerde Oynadı? Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Demet Gül hakkındaki ayrıtılar merak ediliyor. Akrep dizisinde Perihan Emgen’in sağ kolu olan yardımcısı Hacer karakterini canlandıran Demet Gül, oyunculuğu ile beğeni toplarken izleyenler daha önce rol aldığı yapımları ve canlandırdığı karakterleri de merak etmeye başladı.
Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Akrep dizisi iki kadının geçmişin aynasından birbirlerine bakarak verdikleri savaşı anlatıyor. Dizide Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim başrolleri paylaşıyor. Sevilen dizi hem senaryosu hem de oyuncuları ile dikkat çekti. Farklı konuşa tarzı ve performansı ile merak edilen Demet Gül de izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediyor.
26 Ara 2020 - 16:16 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.