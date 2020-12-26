Özgül'ün Masterchef Kariyeri Bitiyor! Bu Hafta Gidecek İsmin "Özgül" Olduğu Açıklandı... Son Hareketiyle Gündem Olmuştu Ama Bir Şey Değişmedi!

... sızan bilgi her şeyi açığa kavuşturdu. İşte elenecek olan o isim ve detaylar!

İlk 16 kişilik kadronun belli olmasıyla birlikte Masterchef'te bu ifşa ve bilgi sızdırma durumlarının bir türlü önüne geçilemedi. İlk zamanlar tahminden ibaret olduğu düşünülen bu durumlar sürekli gerçek çıkmaya başlayınca insanların kafasında birçok soru işareti oluştu. Tabi, bununla da sınırlı kalınmadı. Bazen yanlış bilgiler öne sürüldü ve izleyenler bu durumların gerçek olmadığını düşündü. Bizler de; arafta kalmakla birlikte, verdiğimiz haberlerin kesin olmadığını, kaynakların "kahin" adı altında bilgi sızdırdığını iddia eden kişilerden geldiğini söylüyoruz.

Bu kaynaklara göre; bu hafta da kimin eleneceği belli oldu. Hatta o isim şuan elendi. Çünkü bilindiği üzere Masterchef programları yayından önce stoklu bir şekilde ilerliyor ve birkaç gün öncesinden çekiliyor. Peki, elenen isim kim? >> İşte detaylar! (Diğer sayfaya geçiniz)