Özgül'ün Masterchef Kariyeri Bitiyor! Bu Hafta Gidecek İsmin "Özgül" Olduğu Açıklandı... Son Hareketiyle Gündem Olmuştu Ama Bir Şey Değişmedi!
Masterchef, büyük bir heyecanla devam ediyor. Finale çok az bir zaman kala, büyük eleme gecesinde programın en sevilen 3 ismi Özgül, Barbaros ve Emir'den hangisinin eleneceği belli oldu. Peki elenecek kişi kim? Masterchef kariyeri bitecek isim yoğun bir şekilde araştırılırken, izleyenlerin karşısına çıkan isim oldukça şaşırttı. Bir önceki bölümde; yaptığı hatayla şeflerin dikkatini çekmese de, izleyenlerin oldukça dikkatini çeken o ismin elenip elenmeyeceği konuşulurken; sızan bilgi her şeyi....
... sızan bilgi her şeyi açığa kavuşturdu. İşte elenecek olan o isim ve detaylar!
İlk 16 kişilik kadronun belli olmasıyla birlikte Masterchef'te bu ifşa ve bilgi sızdırma durumlarının bir türlü önüne geçilemedi. İlk zamanlar tahminden ibaret olduğu düşünülen bu durumlar sürekli gerçek çıkmaya başlayınca insanların kafasında birçok soru işareti oluştu. Tabi, bununla da sınırlı kalınmadı. Bazen yanlış bilgiler öne sürüldü ve izleyenler bu durumların gerçek olmadığını düşündü. Bizler de; arafta kalmakla birlikte, verdiğimiz haberlerin kesin olmadığını, kaynakların "kahin" adı altında bilgi sızdırdığını iddia eden kişilerden geldiğini söylüyoruz.
Bu kaynaklara göre; bu hafta da kimin eleneceği belli oldu. Hatta o isim şuan elendi. Çünkü bilindiği üzere Masterchef programları yayından önce stoklu bir şekilde ilerliyor ve birkaç gün öncesinden çekiliyor. Peki, elenen isim kim? >> İşte detaylar! (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.