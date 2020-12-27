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- 27 Ara 2020 - 12:29 G: 27 Ara 2020 - 12:32

Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti

Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağında Mamaklı vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağında Mamaklı vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Özellikle sokağa çıkma yasağında vatandaşların imdadına yetişen belediye ekipleri, bu kez Küçükkayaş mahallesi’nde elektrik sigortası atan Havva Aktaş’ın eli kolu oldu. Kısıtlamaların belediye hizmetlerine engel olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güçlü dayanışma kültürümüz ile bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Biz Mamak’ta yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

Koronavirüs ( Covid 19) ile her alanda mücadele eden Mamak Belediyesi, insan odaklı hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.  İki çocuğuyla birlikte yaşayan Havva Aktaş’ın elektrik sigortası atınca, kombisi yanmayınca soğukta çaresiz kalan kadı,  Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için Mamak Belediyesi Acil Müdahale Ekibine talimat verildi. Ekipler virüse karşı gerekli tedbirleri alarak hemen tamirata başladı ve elektrik sigortasını tamir etti. Çalışmalar sonrası mutluluğu gözlerinden okunan kadın, başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek “bu günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun” dedi.

27 Ara 2020 - 12:29 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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