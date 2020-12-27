Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında ilçe genelinde gerçekleştirdiği esnaf denetimi ve pandemi sürecinde vatandaşlara yönelik destek projeleriyle adından söz ettirdi.

Covid-19 virüs salgını nedeniyle 2020 yılı boyunca çalışmalarına hız vererek vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale eden Yenimahalle Zabıtası, gıda sektörün de hizmet veren lokanta, pastane, fırın ve imalathaneleri denetleyerek, işletme sahipleri ve çalışanlara hijyen, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

2020’de 6 bin 268 esnaf denetlendi

Pandemi sürecinde önemi daha da artan hijyen kuralları ve maske kullanımını denetlemek amacıyla çalışmalarını düzenli olarak yürüten Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sakinlerinin yaptığı 17 bin 120 şikayet başvurusunu incelemeye alarak gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Yenimahalle’de 2020 yılında 6 bin 268 esnafı denetleyerek salgınla mücadele kapsamında seferberlik ilan eden ekipler, salgın sürecinde zor günler yaşayan esnafa ve işletme sahibine yönelik cezacı değil yol gösterici belediye düşüncesini temel alarak, kurallara uymayan 2 bin 212 işletmeye gerekli uyarıda bulundu.

Zabıta ekipleri vatandaşa 770 bin maske dağıttı

Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin dışında vatandaşların virüsten korunması amacıyla 5 bin 627 esnaf ve işletmeyi ziyaret ederek, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren Yenimahalle Zabıtası; metro durakları, semt pazarları, cadde ve sokaklarda 770 bin maske dağıtarak ilçe sakinlerine pandemi sürecinde büyük destek verdi.

Yaşar, “Zor gününde esnafın yanındayız”

Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü günden bu yana esnaf ve üreticinin zor günler geçirdiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’yi iyi bilen bir belediye başkanıyım. Esnafımız zaten ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşıyordu. Mart ayında ilk virüs vakalarının yaşanması sonrasında üreticimiz çok daha zorlu bir sürece girdi. Bu zorluğun farkında olan bir belediye olarak esnafımıza cezadan önce yol gösterme ve uyarı yönetimini kullanıyoruz. Zabıta ekiplerimiz halk sağlığını öncelik alarak çalışmalarını yürütüyor. Bu süreçte gerek esnaf gerekse vatandaşlarımız hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına özellikle dikkat etmelidir. Belediyemiz tüm birimleriyle salgınla mücadelede var gücüyle çalışıyor. Gereken özeni gösteren esnafımıza ve gece gündüz demeden Yenimahalle halkına hizmet sunan personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.