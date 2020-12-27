Arıza'da Ali Rıza Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! "Ah Be Ali Rıza..." İzleyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi! Bu Sahne Patlar...
Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Arıza dizisinde sular durulmuyor. Show TV ekranlarından seyircisi ile buluşan ve her bölümüyle reytinglerinde büyük bir başarı elde eden Arıza dizisinde Ali Rıza milyonlarca kişiyi gözyaşına boğdu. İzleyenler Ali Rıza’nın yorgunluğunu görünce “Ah be Ali Rıza” sözlerini paylaştı.
Sevilerek izlenen dizide en ön planda olan isimlerden birisi Ali Rıza oluyor. Halide ile aşkının hemen yanında verdiği yaşam savaşı seyircinin büyük takdirini topluyor. Yayınlanan son bölümde ise Ali Rıza’nın hali sevenlerini üzdü. Annesiyle kurduğu diyalogu görenler sahnenin güzelliğini göstermek adına birçok paylaşım yaparak Arıza dizisinin Ali Rıza’sı için destek verdiler.
Her zorluğu atlatan ve önceden taksi şoförlüğü yapan Ali Rıza’nın hayatı Halide’nin taksisine binmesiyle değişmişti. Halide’yi son bölümde ise apar topar hastaneye götüren Ali Rıza, Halide’nin o halini görmeye dayanamaz ve üzerine büyük bir ağırlık çöker. Yorgunluğu ise izleyenlerin gözünden kaçmamıştır.
27 Ara 2020 - 14:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.