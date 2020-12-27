Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Ara 2020 - 14:28 G: 27 Ara 2020 - 14:52

Arıza'da Ali Rıza Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! "Ah Be Ali Rıza..." İzleyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi! Bu Sahne Patlar...

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Arıza dizisinde sular durulmuyor. Show TV ekranlarından seyircisi ile buluşan ve her bölümüyle reytinglerinde büyük bir başarı elde eden Arıza dizisinde Ali Rıza milyonlarca kişiyi gözyaşına boğdu. İzleyenler Ali Rıza’nın yorgunluğunu görünce “Ah be Ali Rıza” sözlerini paylaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen dizide en ön planda olan isimlerden birisi Ali Rıza oluyor. Halide ile aşkının hemen yanında verdiği yaşam savaşı seyircinin büyük takdirini topluyor. Yayınlanan son bölümde ise Ali Rıza’nın hali sevenlerini üzdü. Annesiyle kurduğu diyalogu görenler sahnenin güzelliğini göstermek adına birçok paylaşım yaparak Arıza dizisinin Ali Rıza’sı için destek verdiler.

Her zorluğu atlatan ve önceden taksi şoförlüğü yapan Ali Rıza’nın hayatı Halide’nin taksisine binmesiyle değişmişti. Halide’yi son bölümde ise apar topar hastaneye götüren Ali Rıza, Halide’nin o halini görmeye dayanamaz ve üzerine büyük bir ağırlık çöker. Yorgunluğu ise izleyenlerin gözünden kaçmamıştır.

27 Ara 2020 - 14:28 - Yaşam

# ARIZA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu? mask
Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu?
Arıza Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. bölüm fragmanı izle! mask
Arıza 5. bölüm fragmanı izle!
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 3. Bölüm Full İzle Show TV! 27 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 3. Bölüm Full İzle Show TV! 27 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizi 2. Bölüm Full İzle Show TV! 20 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizi 2. Bölüm Full İzle Show TV! 20 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7... mask
Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7...
Sefirin Kızı İzleyenlerin Artık Sabrı Doldu Taştı! Çizme Kaosu Katlanarak Devam Ediyor... Neslihan Atagül’e Tepkiler Dinmiyor! “Yeter Artık Çıkart Şu Çizmeyi” mask
Sefirin Kızı İzleyenlerin Artık Sabrı Doldu Taştı! Çizme Kaosu Katlanarak Devam Ediyor... Neslihan Atagül’e Tepkiler Dinmiyor! “Yeter Artık Çıkart Şu Çizmeyi”
Arıza'da Ali Rıza Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! "Ah Be Ali Rıza..." İzleyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi! Bu Sahne Patlar... mask
Arıza'da Ali Rıza Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! "Ah Be Ali Rıza..." İzleyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi! Bu Sahne Patlar...
Yasak Elma Seyircinin Tepkisi Sürüyor! Yasak Elma’ya Dönecek Mi? Talat Bulut Öyle Açıklama Yaptı ki, Son Noktayı Koydu!  mask
Yasak Elma Seyircinin Tepkisi Sürüyor! Yasak Elma’ya Dönecek Mi? Talat Bulut Öyle Açıklama Yaptı ki, Son Noktayı Koydu! 
İbo Show'da Linet'in Eski Halleri Gösterildi! Böyle Bir Değişim Yok, Tüm Estetiği Ortaya Çıktı! Meğer Linet Eskiden Buymuş... mask
İbo Show'da Linet'in Eski Halleri Gösterildi! Böyle Bir Değişim Yok, Tüm Estetiği Ortaya Çıktı! Meğer Linet Eskiden Buymuş...
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL