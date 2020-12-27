Arıza'da Ali Rıza Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! "Ah Be Ali Rıza..." İzleyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi! Bu Sahne Patlar...

Sevilerek izlenen dizide en ön planda olan isimlerden birisi Ali Rıza oluyor. Halide ile aşkının hemen yanında verdiği yaşam savaşı seyircinin büyük takdirini topluyor. Yayınlanan son bölümde ise Ali Rıza’nın hali sevenlerini üzdü. Annesiyle kurduğu diyalogu görenler sahnenin güzelliğini göstermek adına birçok paylaşım yaparak Arıza dizisinin Ali Rıza’sı için destek verdiler.

Her zorluğu atlatan ve önceden taksi şoförlüğü yapan Ali Rıza’nın hayatı Halide’nin taksisine binmesiyle değişmişti. Halide’yi son bölümde ise apar topar hastaneye götüren Ali Rıza, Halide’nin o halini görmeye dayanamaz ve üzerine büyük bir ağırlık çöker. Yorgunluğu ise izleyenlerin gözünden kaçmamıştır.