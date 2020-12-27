Sefirin Kızı İzleyenlerin Artık Sabrı Doldu Taştı! Çizme Kaosu Katlanarak Devam Ediyor... Neslihan Atagül’e Tepkiler Dinmiyor! “Yeter Artık Çıkart Şu Çizmeyi”

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana tüm dikkatleri üzerine topluyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp, Uraz Kaygılaroğlu, Erdal Küçükkömürcü ve Gonca Cilasun gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Bunun yanı sıra dizide meydana gelen olaylar ise izleyici kitlesini adeta çileden çıkarıyor. Son bölümde Neslihan Atagül’e tepki üstüne tepki yağdı.

Sefirin Kızı yayınlanan son bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra dizide meydana gelen olaylar herkesi adeta çileden çıkarttı. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Sefirin Kızı, ekranların vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra dizide meydana gelen olaylar ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklüyor. Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan bölümünde Neslihan Atagül’ün imajı, izleyici kitlesini çileden çıkarttı. Konu hakkında sosyal medya da birçok paylaşım yapıldı.

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Sefirin Kızı, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra son zamanlarda dizide meydana gelen bazı sahneler, seyirciyi çileden çıkarttı. Konu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Sefirin Kızı dizisinin izleyici kitlesi, Neslihan Atagül’ü eleştiri yağmuruna tuttu. Neslihan Atagül’ün imajının değişmesi gerektiğini dile getiren seyirci, “Yeter artık çıkart şu çizmeyi!” yorumlarında bulundu. Söz konusu olayın ardından herkes olayın ne olduğunu araştırmaya başladı.



Nare ve Sancar çiftinin geçmişte yaşadığı destansı aşkı konu alan Sefirin Kızı dizisinde, günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Neslihan Atagül’ün hayat verdiği Nare karakterinin imajı, izleyici kitlesini adeta çileden çıkarttı. Birçok kişi konu hakkında sosyal medya da çeşitli paylaşımlarda bulundu. Hatta olay bununla da kalmadı ve plaj da dahi çizme giyen Neslihan Atagül’e izleyici kitlesi, “Yok Artık!” yorumlarında bulundu. Neslihan Atagül’ün dizide ki farklı giyinişi herkesi adeta kendine büyülüyor. Fakat son imajı, izleyicinin gözünde hitap etmedi.