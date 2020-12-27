Savaşçı Dizisinde Usta İsim! Dizinin Kaderi Artık O İsime Bağlı… Her Şey Değişecek!

Savaşçı dizisinin tekrardan ekranlara gelecek olması birçok kişiye sevinç çığlıkları attırdı. Diziden ayrılan isimlerin yerine yenileri gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre ünlü oyuncu Ediz Hun’da Savaşçı dizisine geleceği söylendi. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı, yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi beklenilirken şekillenen kadrosu herkesi şaşırtıyor.

Geçtiğimiz günlerde 5. Sezonu ile ekranlara gelen Savaşçı dizisi sadece stok bölümlerini yayınlamıştı. Ancak ilerleyen günlerde dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacağı söylenmiş ve oyuncular birer birer diziden ayrılma kararı almıştı. Başrol oyuncusu Berk Oktay’ın Yasak Elma dizisine geçmesinin ardından dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı tahmin edildi.

Binlerce kişi yaşanan ayrılıklardan sonra sosyal medyada binlerce paylaşım yapmış ve dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak tahminlerinde bulunmuşlardı. Uzun süre yayında yerini almayan dizinin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı sorulmaya başlandı. Uzun bekleyişlerin ardından beklenilen açıklama sonunda gelerek dizinin yeni bölümlerinin tekrardan çekileceği kararı binlerce kişiyi sevinçten havalara uçurdu.

Diziye Yeni Bir İsim Daha Katılıyor

Dizide yaşanan ayrılık haberlerinden sonra final yapacağı tahminlerinde bulunanlara sürpriz açıklama geldi. Savaşçı dizisi kadrosuna kattığı yeni isimler ile tekrardan ekranlara geleceği açıklandı. Tamer Karadağlı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Savaşçı dizisinde yer alacağını belirtmiş daha sonra usta oyuncu Ediz Hun’un da dâhil olacağı söylenmişti.

Savaşçı dizinin yeni kadrosuna katılan Ediz Hun, başta hayranları olmak üzere tüm dizi izleyenlerini heyecanlandırdı. Sevilen isimleri kadrosuna toplayan Savaşçı dizisi yeni bölümlerinden daha çok ekibin kimlerden oluşacağı büyük merakla beklenilmeye devam ediliyor. Son olarak Ediz Hun’un dizide Albay Gündüz Göktürk karakteri ile ekranlara geleceği açıklandı.

Uzun süredir televizyon dizilerinde yer alan usta oyuncu Ediz Hun’un diziye dâhil edilmesi binlerce kişiyi sevinçten havalara uçurdu. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yeni isimlerin yavaş yavaş gelmesinin ardından birçok kişi sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Savaşçı dizisinin kadrosuna yeni isimlerin gelmesi birçok kişiyi heyecanlandırmaya başlarken başrol karakterinin kim olacağı merak ediliyor. Tamer Karadağlı’nın babasını canlandıracak olan Ediz Hun, dizide Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.