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- 27 Ara 2020 - 16:14 G: 27 Ara 2020 - 16:15

AK Parti Ankara Gençlik Kollarından Aselsan'a Ziyaret

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Üniversite komisyonu yerli ve milli savunma sanayisinin lokomotifi olan ASELSANa ziyarette bulundu

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Üniversite komisyonu yerli ve milli savunma sanayisinin lokomotifi olan ASELSANa ziyarette bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız

Başkentimizde eğitim gören üniversiteli arkadaşlarımızla Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız hanımefendinin katılımlarıyla savunma sanayimizin başkenti Ankarada ASELSANı ziyaret ettik

Haberleşme ve bilgi teknolojileri mikroelektronik güdüm/elektro optik radar ile elektronik harp ve şu an ihracatını sürdürdüğümüz yerli solunum cihazlarımızın üretim bandlarını ve test aşamalarını inceledik.

Sadece savunma sanayisi alanında değil aynı zaman da ihtiyaç hasıl olduğunda yerli ve milli solunum cihazı üretimini de başarıyla gerçekleştiren ASELSAN mühendislerine yetkililerine ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı iletiyorum.

ASELSAN ziyaretine eşlik eden mühendislik öğrencilerine de ilham kaynağı olduğunu belirten Burak Yıldız Ankara Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız hanımefendiye de göstermiş oldukları ilgi ve destek dolayısıyla teşekkürlerini sundu

27 Ara 2020 - 16:14 - Siyaset

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