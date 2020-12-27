AK Parti Ankara Gençlik Kollarından Aselsan'a Ziyaret
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Üniversite komisyonu yerli ve milli savunma sanayisinin lokomotifi olan ASELSANa ziyarette bulundu
AK Parti Ankara Gençlik Kolları Üniversite komisyonu yerli ve milli savunma sanayisinin lokomotifi olan ASELSANa ziyarette bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız
Başkentimizde eğitim gören üniversiteli arkadaşlarımızla Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız hanımefendinin katılımlarıyla savunma sanayimizin başkenti Ankarada ASELSANı ziyaret ettik
Haberleşme ve bilgi teknolojileri mikroelektronik güdüm/elektro optik radar ile elektronik harp ve şu an ihracatını sürdürdüğümüz yerli solunum cihazlarımızın üretim bandlarını ve test aşamalarını inceledik.
Sadece savunma sanayisi alanında değil aynı zaman da ihtiyaç hasıl olduğunda yerli ve milli solunum cihazı üretimini de başarıyla gerçekleştiren ASELSAN mühendislerine yetkililerine ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı iletiyorum.
ASELSAN ziyaretine eşlik eden mühendislik öğrencilerine de ilham kaynağı olduğunu belirten Burak Yıldız Ankara Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız hanımefendiye de göstermiş oldukları ilgi ve destek dolayısıyla teşekkürlerini sundu
27 Ara 2020 - 16:14 - Siyaset
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.